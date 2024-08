Удушвачът от Чикаго: Повече от призрачен убиец?

В етровитият град е известен освен с всичко друго и с емблематичния си силует, вкусната пица и процъфтяващата блус и джаз сцена. Под повърхността на оживения метрополис Чикаго обаче се крие смразяваща мистерия. През последните две десетилетия в изоставените сгради и улички на града са намерени удушени над петдесет жени, почти всички цветнокожи. Въпреки поразителните прилики между случаите, чикагската полиция отказва да допусне, че те са свързани. Възможно ли е сериен убиец да преследва Ветровития град? Някои любители криминалисти вярват в това и аргументите им са доста убедителни.

Ако удушвачът от Чикаго наистина съществува, жертвите му са предимно афроамериканци, които в миналото са се занимавали със секс и са имали проблеми с правосъдието. Над 50 жени, на възраст от късна тийнейджърска до късна 50-годишна възраст, са били намерени мъртви по уличките и в изоставени сгради в Чикаго между 2001 и 2018 г. Жертвите често са водили уязвим живот, като много от тях са се борили със злоупотреба с наркотици или са се занимавали със секс. Тези фактори вероятно са ги направили по-лесни мишени за извършителя, който изглежда е ловувал маргинализирани от обществото хора.

Освен сходните им профили, жените са били открити и в сходни условия, често на изолирани или изоставени места като пустеещи парцели, алеи и празни сгради. Почти всички жертви са имали признаци на смърт от задушаване или удушаване чрез методи като поставяне на найлонов плик върху главата им. Още по-притеснително е, че почти всички жертви са намерени частично или напълно съблечени, а много от тях са имали следи от сексуално насилие.

In Chicago, an alarming number of unsolved strangulations of mostly Black women has the community on edge. The Hunt for the Chicago Strangler is streaming now on #discoveryplus . pic.twitter.com/aXj9d5i1xV

Въпреки различния им произход и възраст, общото между тях е уязвимостта им и бруталният начин, по който е бил отнет животът им. Липсата на значими съдебномедицински доказателства затруднява категоричното свързване на тези случаи един с друг или с конкретен заподозрян, което кара семействата и общностите да търсят справедливост и отговори. Някои смятат, че смъртните случаи са дело на един мистериозен човек - Чикагския удушвач.

Лесно е да се разбере защо някои са стигнали до заключението, че тези смъртни случаи са дело на един човек. На първо място, профилът на жертвата изглежда като дело на сериен убиец. Почти всички жени могат да бъдат описани като „уязвими“ и са имали сексуална история, както и криминални досиета. Освен това фактът, че почти всички са афроамериканки, говори или за расистки мотив, или за някакъв вид сексуална фиксация.

Серийните убийци са склонни да се придържат към един и същ начин на действие и метод на убийство. Фактът, че почти всички жени са били удушени и разсъблечени в някаква степен, изглежда релевантен тук. Освен това почти всички жертви са открити навън или на места, където лесно могат да бъдат намерени. Тази подробност е доста необичайна за „нормалните“ убийства, а не толкова за работата на сериен убиец.

The 51 women found strangled across Chicago since 1999 are from different walks of life, but the overwhelming majority are Black women. Tune-in now to watch “The Hunt for the Chicago Strangler” on ID. pic.twitter.com/GNNpKF7wCn