Учените прогнозират, че Земята ще се превърне в безплодна пустош, ето колко време ни остава

Н аскоро публикувано новаторско проучване, ръководено от Бристолския университет, носи не толкова добри новини за нашата планета. Остават около 250 милиона години, докато Земята заприлича на планетата Аракис от вселената на Дюн.

Земните маси на планетата изглежда бавно, но сигурно, се сливат в един огромен суперконтинент, поне според данните, получени от мощния климатичен модел на Бристолския университет. Изследването, официално публикувано в научното списание Nature Geosciences, предвижда, че сливането на континентите ще доведе до образуването на "Пангея Ултима" с размерите на земното кълбо, която ще бъде един-единствен континент за всички.

Този суперконтинент, който освен че ще бъде невъобразимо голям, ще бъде и достатъчно горещ, за да забрани живота на почти всички бозайници. В такава среда е трудно да си представим как жителите на Земята вземат пример от фреманите от Аракис. И макар че може би няма да има пясъчни червеи с размерите на небостъргачи, нивата на въглероден диоксид на планетата потенциално ще се удвоят, като се има предвид очакваната вулканична активност и широко разпространените тектонични размествания. Всичко това би довело до планета, която повече или по-малко е необитаема за живот - или поне за топлокръвни.

Според прессъобщение на Бристолския университет относно тяхното смущаващо проучване, най-модерният суперкомпютър за симулация на климата на университета разкрива, че средната температура на нашата планета се очаква да надхвърли 38 градуса по Целзий по време на формирането на Пангея Ултима. Това повишаване на температурата се дължи на гореспоменатото освобождаване на CO2 в земната атмосфера и предшестващата го бурна вулканична дейност.

Слънцето също ще стане с 2,5% по-ярко, докато Пангея Ултима се формира, което означава увеличаване на слънчевата радиация и последващата топлина на Земята. В такава среда животинският и растителният свят ще се борят за оцеляване.

Въпреки че събитията изглеждат почти нереални и невъзможно далечни, те все пак имат значителни последици за нашите далечни потомци. Отговаряйки на собствената си работа, водещият автор на изследването Александър Фарнсуърт изразява доста мрачно мнение за потенциалното бъдеще на човечеството.

According to the study published in the journal Nature Geoscience, all mammalian life, including humans, will vanish from Earth within 250 million years.



As continents merge into the supercontinent Pangea Ultima, dwindling oxygen levels will render the planet uninhabitable. pic.twitter.com/b962yGFmeL