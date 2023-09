С поред ново проучване Земята надхвърля "безопасното работно пространство за човечеството" в шест от деветте ключови показателя за нейното здраве, а два от останалите три се движат в погрешна посока.

Според група международни учени климатът, биоразнообразието, почвата, сладководните ресурси, замърсяването с хранителни вещества и "новите" химикали (съединения, създадени от човека, като микропластмаса и ядрени отпадъци) са извън нормите.

Само киселинността на океаните, състоянието на въздуха и озоновия слой са в границите, които се считат за безопасни, а замърсяването на океаните и въздуха се движи в грешна посока, се посочва в проучването, публикувано в списание Science Advances.

"Земята се намира в много лошо състояние", казва съавторът на изследването Йохан Рокстрьом, директор на Потсдамския институт за изследване на въздействието на климата в Германия.

"В този анализ показваме, че планетата губи устойчивост и пациентът е болен"

През 2009 г. професор Рокстром и други изследователи създават девет различни широки гранични области и използват научни измервания, за да преценят цялостното здраве на Земята.

Документът, разкрит в сряда, е актуализация от 2015 г. и в него е добавен шести фактор към категорията "опасен".

Водата преминава от категорията "едва безопасна" в категорията "извън границите" поради влошеното оттичане на реките, по-добрите измервания и разбирането на проблема, казва професор Рокстром.

Тези граници "определят съдбата на планетата", каза той, като добави, че деветте фактора са "научно добре установени" от многобройни външни проучвания.

"Ако Земята успее да се справи с тези девет фактора, тя може да бъде в относителна безопасност. Но това не е така", казва той.

Деветте фактора са взаимосвързани. Когато екипът използва компютърни симулации, той установява, че влошаването на един фактор, като климата или биоразнообразието, води до влошаване на други екологични проблеми на Земята, докато поправянето на един фактор помага на други.

Симулациите показаха, "че едно от най-мощните средства, с които човечеството разполага за борба с изменението на климата", е почистването на земята и спасяването на горите, се казва в изследването.

