Не са само калориите: Как хлябът „приспива“ метаболизма ни

Н ово изследване разкрива, че въглехидратите могат да доведат до напълняване дори ако не прекаляваме с количеството храна.

Всички сме чували златното правило за отслабване: „изгаряй повече калории, отколкото приемаш“. Оказва се обаче, че уравнението не е толкова просто. Ново проучване върху мишки, проведено от екип от Столичния университет в Осака (Япония), хвърля светлина върху това как консумацията на хляб може да увеличи телесното тегло и мазнините, дори когато общият калориен прием остава непроменен.

Метаболитният капан на въглехидратите

Учените са установили, че диетата, богата на пшеничен хляб, е свързана с намален разход на енергия. Това буквално „превключва“ метаболизма в режим, при който складирането на мазнини се превръща в приоритет.

„Нашите открития сочат, че напълняването може да не се дължи на специфични ефекти на самата пшеница, а по-скоро на силното предпочитание към въглехидратите и последващите метаболитни промени“, обяснява нутриционистът Шигенобу Мацумура.

Експериментът: Хляб срещу здравословна диета

Изследователите са дали на лабораторни мишки избор между обичайната им здравословна диета на зърнена основа и закуски от хляб, печено пшенично брашно или оризово брашно. Резултатите са категорични:

Животните бързо се прехвърлили на въглехидратните алтернативи.

Последвало рязко покачване на теглото и натрупване на мастна тъкан (особено при мъжките индивиди).

Анализите показали, че в черния дроб се активират гени, отговорни за превръщането на въглехидратите в мазнини.

Интересното е, че когато мишките били върнати към стандартната си диета, напълняването спряло, а метаболитните процеси се нормализирали.

Защо това е важно за нас?

Въпреки че изследването е проведено върху мишки, то потвърждава хипотезата, че хлябът може да „забави“ метаболитния двигател на организма. Често диетичните съвети се фокусират върху ограничаването на мазнините, но японските учени напомнят, че преработените въглехидрати крият подобен риск.

Важно уточнение: Тъй като моделът е върху животни, все още не е напълно сигурно дали процесите при хората протичат по идентичен начин. Екипът вече планира следващата стъпка – проучвания с доброволци.

Бъдещето на храненето

Учените се надяват тези открития да послужат за база при разработването на нови методи за обучение по хранене. Целта е да се намери баланс между „вкуса“ и „здравето“, като се изследва как пълнозърнестите храни, фибрите и времето на хранене влияят на метаболизма ни.

Изследването за пореден път доказва, че правилото „калории на входа срещу калории на изхода“ не винаги е права линия. Качеството на храната е това, което определя дали тялото ни ще изгаря енергия, или ще я трупа за „черни дни“.