Любопитно

Не са само калориите: Как хлябът „приспива“ метаболизма ни

Въглехидратите могат да доведат до напълняване дори ако не прекаляваме с количеството храна

21 април 2026, 09:04
Източник: iStock

Н ово изследване разкрива, че въглехидратите могат да доведат до напълняване дори ако не прекаляваме с количеството храна.

Всички сме чували златното правило за отслабване: „изгаряй повече калории, отколкото приемаш“. Оказва се обаче, че уравнението не е толкова просто. Ново проучване върху мишки, проведено от екип от Столичния университет в Осака (Япония), хвърля светлина върху това как консумацията на хляб може да увеличи телесното тегло и мазнините, дори когато общият калориен прием остава непроменен.

Метаболитният капан на въглехидратите

Учените са установили, че диетата, богата на пшеничен хляб, е свързана с намален разход на енергия. Това буквално „превключва“ метаболизма в режим, при който складирането на мазнини се превръща в приоритет.

„Нашите открития сочат, че напълняването може да не се дължи на специфични ефекти на самата пшеница, а по-скоро на силното предпочитание към въглехидратите и последващите метаболитни промени“, обяснява нутриционистът Шигенобу Мацумура.

Експериментът: Хляб срещу здравословна диета

Изследователите са дали на лабораторни мишки избор между обичайната им здравословна диета на зърнена основа и закуски от хляб, печено пшенично брашно или оризово брашно. Резултатите са категорични:

  • Животните бързо се прехвърлили на въглехидратните алтернативи.
  • Последвало рязко покачване на теглото и натрупване на мастна тъкан (особено при мъжките индивиди).
  • Анализите показали, че в черния дроб се активират гени, отговорни за превръщането на въглехидратите в мазнини.

Интересното е, че когато мишките били върнати към стандартната си диета, напълняването спряло, а метаболитните процеси се нормализирали.

Защо това е важно за нас?

Въпреки че изследването е проведено върху мишки, то потвърждава хипотезата, че хлябът може да „забави“ метаболитния двигател на организма. Често диетичните съвети се фокусират върху ограничаването на мазнините, но японските учени напомнят, че преработените въглехидрати крият подобен риск.

  • Важно уточнение: Тъй като моделът е върху животни, все още не е напълно сигурно дали процесите при хората протичат по идентичен начин. Екипът вече планира следващата стъпка – проучвания с доброволци.

Бъдещето на храненето

Учените се надяват тези открития да послужат за база при разработването на нови методи за обучение по хранене. Целта е да се намери баланс между „вкуса“ и „здравето“, като се изследва как пълнозърнестите храни, фибрите и времето на хранене влияят на метаболизма ни.

Изследването за пореден път доказва, че правилото „калории на входа срещу калории на изхода“ не винаги е права линия. Качеството на храната е това, което определя дали тялото ни ще изгаря енергия, или ще я трупа за „черни дни“.

Източник: sciencealert    
Въглехидрати Напълняване Метаболизъм Хляб Изследване Калории Мазнини Диета Мишки Хранене
Любопитно Преди 22 минути

Ан Хатауей и Мерил Стрийп заслепиха в червено на премиерата на „Дяволът носи Прада 2“ в Ню Йорк. Звездите демонстрираха безупречен стил, докато Хатауей сподели тайните си за красота, след като бе обявена за най-красивата звезда от People

Шефът на МААЕ: Изправени сме пред нова ядрена надпревара

Свят Преди 26 минути

Рафаел Гроси заяви в интервю, че нарастващият конфликт и нестабилността могат да доведат до „пукнатина в системата“ за неразпространение и до ефект на доминото, при който до 20 държави да се стремят към създаване на бомба

Любопитно Преди 47 минути

Ремонтът е процес, който подлага на изпитание не само бюджета ни, но и нашето търпение

Свят Преди 54 минути

Трусът е бил с магнитуд 6,0 по Рихтер

Свят Преди 1 час

Украинският президент предупреди, че отстъплението от Донецка и Луганска област би отслабило отбранителните линии и духа на армията, докато Москва докладва за нови териториални придобивки на фронта

Кървава атака в Мексико: Канадска туристка е убита, други четирима са ранени при пирамидите Теотиуакан

Свят Преди 1 час

Свидетели описват сцени на пълен хаос и неорганизирана евакуация

Свят Преди 1 час

Подробностите за причините за инцидента се разследват

Свят Преди 1 час

От групата "Реню" в ЕП очакват позицията ни за нов пакет санкции срещу Русия

„Следващите дни са решаващи“ - Николай Младенов за плана на Тръмп в Газа

Свят Преди 1 час

Водещият пратеник на Съвета за мир за Газа Николай Младенов заяви, че е „доста оптимистично настроен“, че може да се постигне съгласие по план за разоръжаване на „Хамас“ и други войнствени групировки в Газа, но предупреди, че това все пак ще отнеме време

Заради обвинения в злоупотреби: Американският министър на труда подаде оставка

Свят Преди 2 часа

Нейната оставка я прави третият министър, който напуска правителството на Тръмп през последните седмици

Любопитно Преди 2 часа

Ново проучване разкрива, че японският чай влияе директно върху мозъчните центрове, отговорни за рефлекса на кихане

РИК предават протоколите в ЦИК, официално резултатите ще бъдат обявени до четвъртък

България Преди 3 часа

Данните сочат значителни размествания в политическата картина

Свят Преди 3 часа

По данни на полицията са стреляли няколко души, включително някои от пострадалите

Любопитно Преди 4 часа

Талантливият певец впечатли всички с образа на диско кралиците Bananarama

Свят Преди 4 часа

Те имат за цел да сложат траен край на войната и израелската окупация в южната част на Ливан

Любопитно Преди 4 часа

Оказва се, че за да видите реални промени в рамките на няколко седмици, е по-добре да преминете от изтощение към грижа за себе си, според кулинарен блогър, която обяснява как да подготвите тялото си за лятото без строги диети или стрес

