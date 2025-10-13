Любопитно

Тези зеленчуци могат да предпазят тялото ви от захарта

„Открихме, че консумацията на вид диетични фибри, наречен инулин, променя бактериите в червата"

13 октомври 2025, 10:25
Тези зеленчуци могат да предпазят тялото ви от захарта
Н ово проучване на Калифорнийския университет в Ървайн (UC Irvine) може би най-накрая разкри как фибрите предпазват тялото от вредите, причинени от захарта, и как защитата започва в червата. Изследователи от Медицинския факултет на UCI установиха, че инулинът, естествено срещащ се фибър в зеленчуци като лук, чесън и артишок, може да промени бактериите в червата, за да спре фруктозата, преди тя да достигне до черния дроб, предаде New York Post. 

Констатациите, публикувани в списанието Nature Metabolism, разкриват ново ниво на защита, предлагана от фибрите, не само в храносмилането, но и в това как тялото обработва захарта на молекулярно ниво.

„Открихме, че консумацията на вид диетични фибри, наречен инулин, променя бактериите в червата, за да насърчи консумацията на вредната диетична фруктоза“, каза водещият изследовател д-р Чолсун Джанг от Лабораторията за метаболизъм на хранителните вещества и заболявания в UCI.

Джанг и неговият екип откриха, че когато хората консумират фруктоза (често срещана захар в плодовете и подсладените храни), чревните бактерии в тънките черва могат да я метаболизират, преди тя да достигне черния дроб. Но без достатъчно фибри твърде много фруктоза „прелива“, претоварвайки черния дроб и предизвиквайки натрупване на мазнини.

Чрез храненето на чревните бактерии с инулин изследователите установиха, че микробите на практика изгарят фруктозата рано, предотвратявайки каскадата от вреди. Още по-впечатляващо е, че след като тези бактерии бяха „подготвени“ от инулина, те успяха да обърнат признаците на мастно чернодробно заболяване, намалявайки натрупването на мазнини и засилвайки естествените антиоксиданти на черния дроб.

Джанг казва, че изследването доказва, че не всички калории са еднакви. Той отбелязва, че тяхната работа дава „прозрение за това как фибрите предпазват здравето ни от вредни хранителни вещества като фруктозата“.

Проучването се фокусира върху участници без затлъстяване: хора, които иначе биха могли да останат незабелязани, но все пак са изправени пред скрити рискове от диети с високо съдържание на захар. Джанг подчерта, че метаболитните увреждания не се ограничават до тези, които са с наднормено тегло. Дори хората, които изглеждат здрави, могат да изпитат стрес в черния дроб и инсулинова резистентност, ако чревните им микроби не са подготвени да се справят с излишната фруктоза.

„Чрез идентифициране на специфични чревни бактерии и метаболитни пътища нашите находки могат да насочат персонализирани хранителни стратегии“, каза Джанг. Той добави, че бъдещи изследвания ще проучат дали други често срещани фибри извън инулина могат да предизвикат подобни защитни ефекти.

Последиците се простират далеч отвъд лабораторията. Ако определени фибри могат да обучат чревните микроби да неутрализират захарта, преди тя да навреди на черния дроб, това може да отвори вратата към нови лечения за мастно чернодробно заболяване, диабет, затлъстяване и дори рак.

Засега изследователите обясняват, че находките показват, че фибрите не само подпомагат храносмилането, но могат да бъдат и защитник на метаболитното здраве. Както каза Джанг:

„Например, като проверим колко добре чревните бактерии на даден човек изчистват фруктозата, преди тялото да я абсорбира, можем да изберем правилната пребиотична или пробиотична добавка за този човек, за да подобрим резултатите и да намалим страничните ефекти.“

Източник: New York Post    
