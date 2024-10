Учени разкриха диета, която пази от COVID-19

С поред ново проучване спазването на средиземноморска диета може да ви предпази от развитието на COVID-19.

При систематичен преглед на шест статии, включващи данни от над 55 000 пациенти, учените откриват тенденции между хората, които се хранят по средиземноморски начин, и по-ниската честота на инфекциите с COVID-19.

Средиземноморската диета е модел на хранене, който се фокусира предимно върху растителни храни, като зеленчуци, бобови растения, плодове, пълнозърнести храни, ядки и семена, както и мазни риби - сьомга, херинга, скумрия, пъстърва, сардини, аншоа - и много зехтин. Месото и алкохолът също могат да бъдат включени в по-малки количества.

Диетата се счита за противовъзпалителна и вече се свързва с намален риск от заболявания, като сърдечносъдови, намалени симптоми при възпалителни състояния, като затлъстяване, артрит и псориазис, и добро психическо състояние.

