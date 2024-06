Проучване: Средиземноморската диета може да помогне на жените да живеят по-дълго

С редиземноморската диета може да елиминира част от рисковите фактори за ранна смърт при жените, съобщи ЮПИ, позовавайки се на изследване, публикувано в изданието на Американската медицинска асоциация.

Нивата на ранната смъртност могат да спаднат с 23 процента, казват авторите. Жените, които искат да живеят дълго, трябва да се фокусират върху диетата си, обяви д-р Самая Мора от Женската болница в Бостън. Сърдечносъдовите заболявания са сред водещите причина за смъртта както при жените, така и при мъжете в цял свят.

Mediterranean Diet Cuts Mortality Risk by 23% in Women



Following a Mediterranean diet reduces the risk of all-cause mortality by 23% in U.S. women over 25 years.



The study linked this reduced risk to positive changes in metabolism, inflammation, and insulin resistance.



This… pic.twitter.com/Y7R8pu6LA2