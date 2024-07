Строгата ежедневна диета на Меган Маркъл ... и нейното изкушение

Х ерцогинята на Съсекс стана известна с холистичния си подход към живота - тя отглежда децата си Арчи Харисън и Лилибет Даяна заедно с принц Хари в обширно имение за 14,5 млн. долара в сърцето на Монтесито, Южна Калифорния.

Когато става въпрос за диетата ѝ, изглежда, че балансът в храната е от ключово значение. В "Finding Freedom" Омид Скоби и Каролин Дюран пишат, че Маркъл започва всяка сутрин с чаша гореща вода и резен лимон.

