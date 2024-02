Учени предлагат революционен метод за екологично боядисване на деним

У чени предлагат нов метод за боядисване на деним в емблематичния син цвят, който намалява токсичността за околната среда, съобщи АФП.

Всяка година в света се продават близо 4 милиарда чифта панталони от деним. Сега цветът им се получава от синтетично индиго в процес, при който се използват токсични химикали и се отделя въглероден двуокис.

Blue jeans are terrible for the environment—but a new discovery could help https://t.co/jJfnfCA3ib via @NatGeo

Учените от Дания и Исландия, които публикуваха откритията си във вторник в списание "Нейчър къмюникейшънс", са търсили метод за боядисване, който би могъл да постигне същия резултат, но по по-екологичен начин. Те са разгледали свойствата на индикана - безцветен прекурсор на индигото, който не изисква толкова голямо използване на химикали.

Според специалистите е възможно да се получават големи количества индикан с вариант на ензим, който се съдържа в растението, произвеждащо индиго. Въпреки че на този етап от производството все още се използват химикали, методът е по-прост и екологичен.

Разтвореният във вода индикан може да бъде нанесен върху дънков плат, след което синият му цвят да бъде "активиран" с помощта на ензим или чрез излагане на светлина.

По този начин въздействието върху околната среда се намалява със 73 % в сравнение с обичайния метод, при който се използва светлина, и дори с 92 % при използване на ензими, твърдят изследователите.

Can the multi-billion-dollar denim industry keep producing blue jeans in every shape, size and silhouette, while shrinking oversized levels of hazardous pollution? New research suggests a new dye could be a step in the right direction.https://t.co/1P1IRY80VF