Какви ще бъдат модните тенденции през 2024 г.

Т рудно е да изглеждаш модерен в коледен пуловер, покрит с трохи от пай и пръски от греяно вино. През пролетта доста хора ще похарчат твърде много пари за най-актуалните модели в неизбежно безплоден опит да изглеждат толкова добре, колкото звездите в Инстаграм.

Би Би Си представя осем от модните тенденции, които ще доминират през 2024 г.

Точки

Преброихме всички точки на модните ревюта тази година и можем да ви кажем, че общият брой е 12 487 396. С други думи, подиумите бяха пълни с тях, пишат от Би Би Си.

Щампата често е популярна през лятото, но e вечна и универсална тенденция, която вероятно ще виждате често и през цялата следваща година.

Quiet luxury. Crystals. Barbie pink. No pants. 2023 spawned scores of bold trends. Experts advise which will endure in 2024 and what will not. https://t.co/3bLPMB803o https://t.co/3bLPMB803o — The Wall Street Journal (@WSJ) December 28, 2023

"На точките може да се разчита за елегантност и въздействие", написа "Дейли телеграф". "Точките са закачливи; те не се взимат твърде насериозно... Този път ги правим по свой вкус. Те са големи и смели, незабележимо малки ... Това е щампа за всеки: тя е безполова, безкласова, неостаряваща и вечна. Време е да съединим точките".

Черешово червено

С изключение на досадната костилка, която трябва да се изплюе, обичаме всичко в черешите - а този сезон те дадоха на модните подиуми отличителен, ярък и уверен цвят.

Някои модни къщи представиха модели, които бяха в черешово червено от главата до петите, а други го ограничиха до пола или сако и го комбинираха с други цветове.

"През последните сезони модната мания по яркочервеното е невъзможно да бъде пренебрегната, както на подиума, така и на червения килим", казва Алекс Кеслър от "Вог". "Колекциите за сезон пролет/лято 2024 г. донесоха забележима промяна към по-дълбоки и по-наситени версии на нюанса".

Метални отблясъци

Няколко дизайнери почерпиха вдъхновение от тръбите под кухненската мивка за следващата тенденция - разнообразие от тоалети и рокли с метален блясък.

Една от любимите теми на бала на музея "Метрополитън" беше "Човек срещу машина" през 2016 г., като известните гости бяха облечени в сребристи, футуристични цветове с аксесоари, вдъхновени от роботи.

Тази тенденцията напомня на подобни тоалети и доминира по време на Седмицата на модата в Париж. "По подиумите за сезон пролет/лято 2024 блестяха платове с металични отблясъци", отбеляза сайтът Net-A-Porter.

Fashion 2024: Knitwear, ribbons and other trends for the year ahead.



It's hard to look fashionable in a Christmas jumper covered in mince pie crumbs and spatters of mulled wine, so we're not here to make anybody feel bad this festive season.

But come spring, many of us will be… pic.twitter.com/hDvFAmcxz9 — Sure Magazine (@suremagazinekr) December 28, 2023

Ако обаче сте избрали златното, то внимавайте да не се получи претрупване. "Може да имате вид на гладиатор", отбелязва StyleCaster и съветва да се избере съчетание с алтернативни материали като деним или кожа.

Плетива

Във Великобритания времето е толкова ужасно, че, честно казано, хубава жилетка или пуловер никога не излизат от мода, отбелязва Би Би Си.

Според "Кой какво носи" колекциите за сезон пролет/лято 2024 потвърждават, че "плетивото е целогодишна основна дреха, която обаче трябва да бъде не по-малко страхотна от останалите неща, които носите".

Оттам допълват, че бродираните жилетки на Erdem са сред най-красивите модели, които видяхме", допълват те.

Жилетките и многоцветните плетива бяха най-изявената тенденция този сезон, отбелязва списанието W.

Мотиви със снежинки

"Този сезон дизайнерите се изхитриха", отбелязват от Drapers, "и на модните подиуми в Париж се появиха свръхголеми модели от дантела и бродерии за сезон пролет/лято 2024".

В няколко от тоалетите, показани по време на седмиците на модата, снежинките бяха на преден план, докато при други бяха показани през външен прозрачен слой.

Панделки

Големи панделки се появиха в колекциите на няколко известни дизайнери по време на различните седмици на модата, така че догодина може да ги видим да красят много рокли.

"Извънредно големите и пищни панделки, забелязани на ревюта като Sixdo и Aknvas, добавиха нотка причудливост към визии, които иначе бяха семпли или без украса", отбелязват от InStyle.

Но не всички модни къщи заложиха на големи и забележими модели - други избраха много по-малки панделки за украса, аксесоар или свързване на тоалетите.

"Деликатният аксесоар създава нежен, романтичен вид, независимо как се носи, като играе ролята на детайл от дрехата за множество различни силуети", предлага Nylon.

Къси панталони

Ако вече се чувствате пренаситени от броя на заглавията на таблоидите, в които се използва фразата "крака на показ", може би ще искате да пропуснете тази статия.

Това лято вероятно ще се наблюдава експлозия в популярността на късите панталони в различни цветове, стилове и материи.

Core-ification is out - carefully considered clothing is in!



Here's what fashion we’ll be wearing next year. ⤵️ https://t.co/MWzotWixtD — Euronews Culture (@euronewsculture) December 28, 2023

"Дните, посветени на работа за краката във фитнеса, са напът да се отплатят", казват от сайта Net-A-Porter. "Ако последните модни подиуми ни подсказаха нещо, то е, че късите панталони ще бъдат най-модерното решение в облеклото през лято '24".

Рециклирани, употребявани или устойчиви материали

Вероятно най-важната модна тенденция, която всички бихме могли да възприемем през следващата година, е зелената. Но не цветът.

Устойчивостта отдавна е предмет на загриженост заради силно замърсяващата модна индустрия. Огромен брой потребители купуват нещо евтино, носят го няколко пъти и след това го изхвърлят.

Предприемат се малки стъпки за намаляване на въглеродния отпечатък на индустрията.

Затова приветстваме дизайнерите, които поставят устойчивостта в центъра на вниманието - или като променят работните си практики, или като включват използвани материали в своите модели.

The Fashion & Beauty Trends To Watch Out For In 2024, According To Instagram Trend Talk https://t.co/TDd51kfjyw Click to read more — Glam, Inc. (@glam) December 29, 2023

Сред примерите, посочени от британското издание на "Вог", е използваното от Стела Маккартни влакно на основата на морски водорасли, за което се твърди, че има значително по-малък въглероден отпечатък от традиционното.

"Отпадъчните материали и стоковите наличности получават втори живот като нови облекла", казват от Fashion United.

Тъй като съзнанието на потребителите за техния въглероден отпечатък се увеличава, може би нещата, които мнозина ще изберат да носят най-много през следващата година, са дрехите, които вече са в гардероба им.