Нещо странно се случва с дивите цветя и хората са виновни

Д ивите цветя, като повечето неща, изглежда страдат от последиците от изменението на климата и липсата на насекоми опрашители. Въпреки това пълно бедствие засягащо флората по целия свят, учените откриха нещо много изненадващо: растенията се развиват така, че да се справят и без насекомите.

Опрашването от насекоми е една от най-разпространените форми на опрашване на растения по света, като повече от 80 процента от видовете цъфтящи разчитат на жужащите пчели, молци или други същества, за да оплодят семената си. Въпреки това учените наскоро откриха, че някои диви цветя, растящи в земеделски земи се приспособяват към промените като развиват самооплождане.

Четири популации от полски теменуги (Viola arvensis), растящи близо до Париж, Франция, бяха сравнени с тези, отгледани в лаборатория от семена, събрани между 1992 и 2001 г. Това е известно като „екологичен подход на възкресението“ и помага да се сравнят съвременните цветя с техните предци за да се помогне за оценка на промените в структурите на цветето.

