Учени откриха нова функция на малкия мозък

М алкият мозък съставлява само 10 процента от масата на целия мозък.

Но не позволявайте на този малък размер да ви заблуди: повече от три четвърти от мозъчните неврони са събрани в това малко пространство, а вътре се случва много.

Традиционно се смята, че тази част от нервната система, разположена в основата на черепа, се занимава предимно с координиране на двигателните функции като равновесие и движение. Сега нови изследвания потвърждават една хипотеза, която набира скорост: тя играе ключова роля и в ученето.

В това ново проучване изследователите от Университета в Питсбърг и Колумбийския университет искат да надградят предишни изследвания, които определят задната и страничната област на малкия мозък като играеща роля в свързването на това, което виждаме, с движенията, които правим.

"Дългогодишното предположение за функцията на малкия мозък беше, че той контролира само начина, по който се движим", казва невробиологът Андреа Бостан от Университета в Питсбърг.

"Сега обаче знаем, че има части на малкия мозък, които са свързани и изглежда са еволюирали заедно с областите на главния мозък, които контролират начина, по който мислим", споделя Андреа.

