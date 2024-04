Всеки нов спомен уврежда мозъка

Н ови изследвания разкриват, че процесът на запомняне на нещо в дългосрочен план има своята цена - по-специално възпаление в мозъка и увреждане на ДНК в нервните клетки, тъй като спомените се "сливат" в невроните и се съхраняват.



Международният екип от изследователи предполага, че формирането на паметта не е по-различно от приготвянето на омлет чрез счупване на няколко яйца: необходимо е внимателно разрушаване, преди да се формира нов модел на паметта.

