Човешкият мозък е нараснал с почти 7%, но коефициентът на интелигентност е намалял

П околенията Z и "Алфа" имат по-голям мозък от този на хората, родени преди около 100 години, но въпреки това коефициентът им на интелигентност е най-нисък от този на предишните генерации, показват проучвания, цитирани от "Дейли мейл".

Изследователи от Калифорнийския университет в Дейвис анализират големината на мозъците на хора, родени в периода между 30-те и 70-те години на миналия век. Те установяват, че този орган на представителите на поколението Х се увеличил с 6,6 процента в сравнение с т.нар. "тихо поколение."

Екипът предполага, че увеличаването на големината на мозъка може да се дължи на външно влияние от здравни, социални, културни и образователни фактори, и е възможно да намали риска от развитието на деменция с напредване на възрастта.

На фона на тези констатации скорошни проучвания показват, че в последните десетилетия коефициентът на интелигентност при по-младите поколения е спаднал, което изследователите свързват с прекалената зависимост от телефоните и интернет.

Размерът на мозъка не прави хората непременно по-интелигентни, а според проучвания между тях има незначителна връзка, отбелязва "Дейли мейл".

Според невролози допълнителната мозъчна маса не допринася значително за интелигентността, но пък позволява на хората да съхраняват повече спомени през живота си, пише "Сайколъджи тудей".

Последните открития обаче могат да допринесат да се разбере защо при младите поколения имат по-малък риск от развитие на деменция или на болестта на Алцхаймер.

Проучването на експертите от Калифорнийския университет в Дейвис се провежда в продължение на 75 години. Събраните данни показват, че мозъкът е нараснал с 6,6 процента при хората през 70-те години на ХХ век в сравнение с родените през 30-те години на ХХ век.

Обемът на мозъка на днешното поколение е около 1400 милилитра, а при хората, родени през 30-те години на миналия век, средно е 1234 милилитра.

Изследователите са на мнение, че фактори като по-високите постижения в сферата на образованието и по-доброто справяне с медицинските проблеми могат да обяснят защо мозъците на хората са се увеличили през десетилетията.

"Десетилетието, в което човек е роден, оказва влияние върху размера на мозъка и потенциално върху дългосрочното му здраве", казва Чарлз ДеКарли, водещ автор на изследването и професор по неврология в Изследователския център за болестта на Алцхаймер към Калифорнийския университет в Дейвис, цитиран от "Дейли мейл".

Изследователите разглеждат моделите на сърдечносъдови и други заболявания на хора, родени през 30-те години на ХХ век, и правят изследвания с магнитно-резонансна томография на представител от второто и третото поколение на първоначалните 5200 участници.

Тестовете са проведени между 1999 и 2019 г. на хора, родени през 30-те до 70-те години на ХХ век. Участниците са повече от 3000 души, като средната възраст е 57 години.

The size of the human brain has increased over time, a new finding that may help explain a previously reported decline in incident dementia. https://t.co/cOy0jcLldT pic.twitter.com/I3zHtTMyxg — WebMD (@WebMD) March 27, 2024

Оказва се, че областта на мозъка, която е нараснала най-много е тази, която контролира двигателните дейности и сетивната информация.

Според друго проучване обаче броят на заболелите от Алцхаймер е намалял с 20% от 70-те години на миналия век насам, а сега учените твърдят, че виновник за това може да е увеличеният размер на мозъка.

Специалистите смятат, че растежът на мозъка при по-младите поколения може да увеличи неговата свързаност, а това да доведе до по-точно и ефективно изпълнение на задачите.

Въпреки това изследователите отбелязват, че мозъкът расте с всяко поколение, но коефициентът на интелигентност на поколенията Z и "Алфа" е спаднал с поне два пункта. Такива са данните от изследвания, направени във Финландия, Франция, Великобритания и други държави.

