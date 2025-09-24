Любопитно

Участничка влезе в историята на "Игри на волята" с рекорд

Теодора, Моника и Калина напуснаха надпреварата

Нов воин от Блатото влиза във Войната на племената на “Игри на волята”
Рок легендите „D2“ отбелязаха 25 години с нов сингъл
Тянко и Александра изпратиха Завоевателите на Брега на отчаянието в “Игри на волята”
Има ли лицемерна религиозност в Big Brother? Отговарят Патрашкова и Йордан Петков! (ВИДЕО)
Обрат остави много от съквартирантите извън Къщата на Big Brother
Голяма победа за България: Националният ни отбор по волейбол е на 1/4-финал на Световното
Отбелязваме 117 години от Деня на независимостта. Честит празник, българи!
Откриха древно пристанище от времето на Клеопатра

З абележително постижение отбеляза кондиционната треньорка Гизем Мазлъмова в “Игри на волята” тази вечер. Състезателката, която се озова на Блатото след последната кастинг битка, триумфира в битката за влизане в голямата игра. Освен победата, тя постигна рекорден резултат за изпитанието в предаването, подобрявайки досегашното постижение на Раду Шуляк от миналия сезон на надпреварата. Харизматичната участничка ще стане част от племето на Лечителите.

На последно място в битката на изгнаниците на Блатото завърши HR специалистът Калина, която напусна екстремното риалити.

Източник: NOVA

При останалите играчи вечерта започна с племенния съвет на Лечителите. След напрегнатите дебати застрашени се оказаха капитанът на отбора д-р Пекин, зъболекарят Лъчезар и лидерът на мъжката коалиция д-р Петров. По време на съвета стана ясно, че актрисата Моника няма да продължи участието си в предаването по медицински причини.

В нова битка за неприкосновеност се изправиха безгрешните тази седмица Феномени и бедстващите на Брега на отчаянието Завоеватели, които се разделиха с баскетболистката Теодора заради контузия. В зрелищния сблъсък за надмощие ранна преднина записаха Жълтите, но грешно построената им стратегия позволи на Сините да обърнат резултата в своя полза. Загубата за Завоевателите ги изпрати за трети пореден път на племенен съвет.

Отпадналите Теодора и Моника са ексклузивни гости в подкаста “След игрите”, където разказват за своите преживявания на водещата Ваня Запрянова. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube. Елиминираната от състезанието Калина ще гостува в подкаста утре вечер.

В следващия епизод на екстремното риалити предстои капитански сблъсък, ключови номинации за Завоевателите, както и нов Съвет на осъдените. Гледайте “Игри на волята” в четвъртък, 25 септември, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” може да откриете в сайта, както и в официалните  Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok.

Източник: NOVA    
Обрат в четвъртък – жълт код за опасно време

Ерика Кърк разкри, че носи окървавен медальон от фатална стрелба срещу съпруга ѝ

Кой ще плаща такса "водомер"

Новоросийск под украински обстрел, жертви, ранени и материални щети

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

5 най-известни швейцарски породи кучета (СНИМКИ)

Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори
