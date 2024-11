„Убиха“ любим герой от „Бриджит Джоунс“

Ф еновете на „Бриджит Джоунс“ останаха разочаровани, след като дългоочакваният трейлър на четвъртия филм разкри, че един любим герой е убит.

Емблематичната самотница на Рене Зелуегър най-накрая се омъжи за Марк Дарси, изигран от Колин Фърт в последния филм - „Бебето на Бриджит Джоунс“ от 2016 г.

Bridget Jones fans left 'devastated' after beloved character is killed off in trailer for fourth film and admit they 'were not prepared to cry' https://t.co/0DNCvL07IC pic.twitter.com/WbfyPpLeHi — Daily Mail Online (@MailOnline) November 12, 2024

Двойката имаше съвместен романс и в трите филма, но най-накрая получи своя щастлив край, след като стана ясно, че високопоставеният адвокат е баща на детето ѝ. В четвъртата книга на Хелън Филдинг „Луда по онова момче“ обаче Марк загива трагично, докато работи в чужбина като адвокат по правата на човека, оставяйки Бриджит вдовица и бореща се сама с майчинството.

Трейлърът на четвъртия филм разкрива, че ще се разиграе същата сюжетна линия, като се потвърждава, че Марк е починал преди събитията във филма. А феновете, които не са чели книгата преди това, остават съкрушени, тъй като признават, че „сърцата им са се свили“, когато са видели, че двойката не е получила своето щастливо време заедно.

The trailer for "Bridget Jones: Mad About the Boy" has confirmed a major character's death!



Click ⬇️ to watchhttps://t.co/NVfs0h0MVG — JustJared.com (@JustJared) November 12, 2024

Те се включиха в социалните мрежи, за да изразят недоволството си, като част от коментарите гласяха: „Не бях готова да плача заради смъртта на г-н Дарси в новия филм за Бриджит Джоунс; МАРК ДАРСИ ли е мъртъв????

“Най-накрая ѝ дадоха щастлив край, само за да убият мистър Дарси? Защо?

„Защо само аз мразя факта, че Марк Дарси, известен още като е мъртъв без никаква разумна причина?“

В трейлъра на предстоящия четвърти филм се вижда как приятелките насърчават Бриджит отново да започне да излиза отново с мъже, след като тя сама си е наложила четиригодишна забрана за секс в годините след смъртта на Марк.

Тя също така напуска работата си в телевизията, за да се занимава с училищни курсове, като се очакват комични сцени, в които тя се бори да бъде в крак с „Вкусните мами“.

Скоро тя се оказва в центъра на тристранна битка за обичта ѝ между момчето Рокстър, учителя по физическо възпитание г-н Уолкър и завърналия се Хю Грант в ролята на скандалния Даниел Клийвър.

First trailer for ‘Bridget Jones: Mad About The Boy.’ Out February 13th. pic.twitter.com/070bmB3Y1A — Pop Base (@PopBase) November 12, 2024

В трейлъра се вижда, че романтиката на Бриджит с Рокстър се разгорещява и двамата правят „умопомрачителен секс“ след среща. Въпреки това Бриджит остава объркана, тъй като флиртаджийските срещи с г-н Уолкър се увеличават и накрая тя се натъква на плевня, където го намира полугол.

Филмът беше официално потвърден тази година, като режисьор е Майкъл Морис.

