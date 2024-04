Време е да се откажем от "Бриджит Джоунс"

М алцина биха признали, че филмът "Дневникът на Бриджит Джоунс" от 2001 г. е любимият им филм, но ако вземат в ръце изтърканото копие на романа от 1996 г., трудно биха го оставили. Бриджит Джоунс може да е невротична, абсурдна и затънала в патриархата, но е адски забавна от всяка героиня на Сали Руни, която пие черно кафе и се притеснява от Маркс, съобщи CNN.

Въпреки това идва момент, в който трябва да оставим, дори най-любимите си герои. Това време е настъпило за Бриджит - или по-точно за нейния аватар на големия екран. Третият филм, "Бебето на Бриджит Джоунс" от 2016 г. (който последва продължението от 2004 г., "Бриджит Джоунс: На ръба на разума"), беше достатъчно приятен, но остави у мен усещането, че съм напълнила чинията си твърде много пъти на вкусен, но претрупан бюфет. Бях сит. Беше време да оставя вилицата на масата.

"Fond though I am of Bridget and her comrades, I’m not convinced it’s a good idea," writes @HolstaT. "It is, however, a truth universally acknowledged that a trilogy that generates more than $760 million...is destined to become a tetralogy" https://t.co/hFmoa4ynZ1