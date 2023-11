Жителите на селото от "Ваканцията" и "Бриджит Джоунс" се оплакват от много туристи

У морените местни жители, които живеят в селото, станало известно от филмите "Ваканцията" и "Бриджит Джоунс", сега планират да таксуват туристите за паркиране и използване на обществени тоалетни.

Хората от живописното село Шер в графство Съри, Великобритания, се страхуват от празничния сезон всяка година. Те твърдят, че са принудени да останат в домовете си, неспособни да се насладят на спокойния си нормален живот и Коледа, тъй като тяхната главна улица е пълна с киномани всяка зима.

Fed up locals who live in the village where The Holiday and Bridget Jones's Diary was filmed now want to charge visitors to park and use public toilets

