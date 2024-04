Бриджит Джоунс се завръща: Рене Зелуегър и Хю Грант отново заедно за продълженето

Р ене Зелуегър и Хю Грант се завръщат за четвърти филм за Бриджит Джоунс.

Двукратната носителка на "Оскар" Зелуегър се завръща в "Бриджит Джоунс: Луда по момчето", докато Грант отново играе ролята си на хищника Даниел Клийвър. Но Марк Дарси, изигран от Колин Фърт, този път няма да се върне.

В книгата "Бриджит Джоунс: Луда по момчето", Бриджит е вдовица в средата на 50-те години с две деца след смъртта на Марк няколко години по-рано. Все още обаче не са разкрити подробности за сюжета на филма и дали той ще следва книгата.

Премиерата на филма в САЩ е насрочена за Свети Валентин през 2025 г. Датата на премиерата му във Великобритания не е обявена.

Базиран на книгата от 1996 г., "Дневникът на Бриджит Джоунс", филмът беше пуснат през 2001 г. и получи широко признание, с участието на американската звезда Зелуегър като 30-годишна британска необвързана жена, обсебена от теглото си и намирането на мъж.

Актьорите Фърт и Грант изиграха двамата мъже, борещи се за нейното внимание.

Продължението, "Бриджит Джоунс: На ръба на разума", последва през 2004 г., пренасяйки историята в Тайланд, докато третата част, "Бебето на Бриджит Джоунс", беше пусната през 2016 г.

