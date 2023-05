Издирва се! Известни престъпници от Дивия Запад

А мериканската история от втората половина на 19 век и началото на 20 век е период, понякога наричан Стария Запад. Епохата, която често се характеризира с насилие, романтика и фолклор, е известна още като Дивия запад заради многобройните разбойници, които яхнали седлата нахлували в банки, ограбвали влакове и задържали дилижанси. Някои от тези хора се превърнали в легенди. Почти всички обаче били безмилостни, брутални и наистина заслужили репутацията си на опасни стрелци.

Били Хлапето (1859–1881)

„Били Хлапето“, чието истинско име е Хенри Маккарти, е известен и с псевдонима Уилям Х. Бони. Една от най-известните фигури на американския Запад. Маккарти убил осем мъже, преди самият той да бъде застрелян и убит на 21-годишна възраст. Животът често стават обект на интерес в западната култура. На снимката неретуширано оригинално изображение на Хлапето, c. 1880 г.

Джеси Джеймс (1847–1882)

Една от най-емблематичните фигури от епохата, Джеси Уудсън Джеймс бил водачът на бандата „Джеймс-Младши“. Били група престъпници, установили се в щата Мисури и били сред най-страховитите, известни и търсени банди тогава. Престъпната им дейност приключила, когато Джеймс е застрелян и убит през 1882 г.

Франк Джеймс (1843–1915)

По-големият брат на Джеси, Александър Франклин, Джеймс също бил член на бандата „Джеймс-Младши“. Като бандит Франк Джеймс участвал в най-малко четири обира, довели до смъртта на банкови служители и граждани. Той доживял до дълбока старост, умирайки на 72 години. Братята Джеймс продължават да бъдат едни от най-известните личности на Стария Запад.

Боб Йънгър (1853–1889)

Заедно с братята Коул, Джим и Джон, Боб Йънгър бил член на бандата „Джеймс-Младши“, на братята Франк и Джеси Джеймс. В продължение на почти десетилетие бандата ограбвала банки, влакове и дилижанси в Канзас и Мисури.

По време на опит за банков обир в Нортфийлд, Минесота на 7 септември 1876 г., Боб, Джим и Коул били заловени (Джон Йънгър не участвал). Били осъдени на доживотен затвор и Боб Йънгър умира зад решетките от туберкулоза.

Коул Йънгър (1844–1916)

March 21, 1916, famous reformed Old-West outlaw Thomas Coleman “Cole” Younger (1844-1916), the last surviving member of the James-Younger Gang, met his earthly demise at the age of 72 when he died peacefully in his own bed from the effects of heart & kidney failure pic.twitter.com/ozZkO7GpCr — niloc1406195 Colin President Elect 😜😜😂😂 (@niloc14061952) March 22, 2023

Един от малкото разбойници от Стария Запад, доживяли до дълбока старост, Томас Коулман Йънгър бил част от страховитата банда „Джеймс-Младши“. Коул бил по-големият брат на Джим, Джон и Боб. Коул, участвал в прословутият банков обир в Нортфийлд, Минесота, за който и четиримата братя били осъдени на доживотен затвор. Коул и Джим били освободени условно през 1901 г. Джим умира през 1902 г., а Коул става християнин и се разкаял за престъпното си минало. Починал през 1916 г. на 72 години.

Ричард Лидил (1852–1901)

Лидил вече крадял коне, когато срещнал Джеси Джеймс и се присъединил към бандата му през 1879 г. Той участвал в поредица от банкови обири, но по-късно се скарал с братята Джеймс. През 1882 г. той се предал заедно с Робърт Форд, който по-късно убил Джеси Джеймс. Лидил свидетелствал срещу Франк Джеймс в замяна на помилването му. След като бил освободен станал богат собственик на коне и починал на хиподрума през 1901 г. от сърдечен удар.

Робърт Нютън Форд (1862–1892)

Известен с позорното убийството на лидера на бандата, в която бил, Джеси Джеймс през 1882 г., Робърт Форд се надявал да получи награда и обещана амнистия за престъпленията си, след като застрелял известния разбойник.

Вместо това той бил обвинен заедно с брат си Чарлз в убийство първа степен. И двамата обаче почти веднага получили пълно помилване. Самият Робърт Форд е застрелян в Канзас на 8 юни 1892 г.

Бел Стар (1848–1889)

Мира Мейбел Шърли Рийд Стар започнала да се свързва с престъпници в късните си тийнейджърски години, включително с хора като Джеси Джеймс. Тя си създала репутацията на крадец на коне и на добър стрелец. Тя обичала модата и често била забелязвана да язди на странично седло, докато била елегантно облечена в черно кадифе. Стар била смъртоносно простреляна, докато се прибирала от къщата на съсед.

Буч Касиди (1866–1908)

Робърт Лирой Паркър, по-известен като Буч Касиди, изкарвал прехраната си с обири на банки и влакове. Бил член на "Дивата група", банда престъпници, в която членували още Бен Килпатрик, Уил Карвър, Харви Логан и Хари А. Лонгабо ( "Sundance Kid"). Подвизите на бандата били пренесени на големия екран в лентата „Буч Касиди и Сънданс Кид“ (1969).

Сънданс Кид (1867–1908)

Хари А. Лонгабо приел прякора "Сънданс Кид" в затвора, след като откраднал кон от ранчо в Сънданс, Уайоминг. Той се запознал с Бъч Касиди през 1896 г.

Двамата по-късно извършили поредица от успешни банкови и влакови обири, докато се возели с "Wild Bunch". Служители на закона обаче тръгнали по следите им, а те избягали заедно в Южна Америка, където се твърди, че били убити при престрелка в Боливия.

На снимката е "Дивият грозд". Първи ред, отляво надясно: Хари А. Лонгабо, Бен Килпатрик, Робърт Лерой Паркър. Прави: Уил Карвър и Харви Логан.

Блек Джек (1863–1901)

Каубой, превърнал се в престъпник, Том Едуард Кечъм станал известен като "Черния Джак", след като помогнал за ограбването на влак в територията на Ню Мексико през 1892 г. Свързан е с бандата на Буч Касиди, а по-късно и с бандата „Дупки в стената“, Блек Джак продължил да обира влакове до залавянето му през 1899 г. Кечъм бил екзекутиран чрез обесване.

Лора Булион (1876–1961)

Когато е на 13 години, Лора Булиън вече се била запознала с двама членове на "Дивата банда" и в началото на 1890 г. яздела с бандата на Буч Касиди. Всъщност тя се обвърза романтично с един от тях - Бен Килпатрик.

Булиън била арестувана и хвърлена в затвора за участието си във влаков обир и била освободена през 1905 г. По-късно се преместила в Мемфис, Тенеси. Починала там през 1961 г. Тя била последният оцелял член на бандата "Дивата банда".

Том Хорн (1860–1903)

Наемният убиец, Том Хорн работил като разузнавач, детектив и агент на Пинкертън, преди да стане стрелец, нает да пази добитъка. Смята се, че е убил 17 мъже, преди да бъде обвинен в убийството на 14-годишно момче, обвинение, което в крайна сметка довело до обесването му през 1902 г. Историците днес все още спорят дали той е отговорен за престъплението и заради това Хорн станал народен герой от Стария Запад.

Сам Бас (1851‒1878)

През 1877 г. Сам Бас станал част от бандата, която ограбила златния влак на Union Pacific Railroad в Биг Спрингс, Небраска. Престъпниците спечелили 60 000 щатски долара (еквивалентни на 1,4 милиона щатски долара през 2019 г.), зашеметяваща сума по онова време. Погнали го обаче тексаски рейнджъри и детективи от Пинкертън. През юли 1878 г., в Раунд Рок, Сам Бас бил застрелян и убит.

Били Клантън (1862–1881)

Уилям Харисън Клантън, заедно с братята Том и Франк Маклори, е убит на 26 октомври 1881 г. при престрелка в Томбстоун, Аризона, след конфликт със служителите на закона Уайът, Върджил и Морган Ърп. Престрелката се смятала за най-известната в американския Стар Запад.

Джони Ринго (1850–1882)

Разбойникът Джон Питърс Ринго извършил първото си убийство по време на ловене на добитък, станало известно като Войната на окръг Мейсън. Но именно участието му в опита за убийство на Върджил Ърп и засадата и смъртта на Морган Ърп през 1882 г. го привлякла вниманието на служителите на реда. Малко след това Ринго бил намерен мъртъв с огнестрелна рана в главата.

Боб Далтън (1869–1892)

Като водач на бандата „Далтън“ , Робърт Реник Далтън, заедно с братята Емет и Гратън, и разбойниците Бил Пауърс и Ричард Бродуел, яздели в Кофивил, Канзас на 5 октомври 1892 г., за да ограбят не една, а две банки - едновременно! Жителите на града обаче разпознали стрелците и сигнализирали на властите. В последвалата престрелка Боб и Гратън били убити заедно с Пауърс и Бродуел. Емет оцелял, въпреки че получил 23 огнестрелни рани.

Бил Дулин (1858–1896)

За известно време член на бандата на Далтън (и заподозрян в сучастие в злополучният опит за обир на банката в Кофивил), Уилям Дулин по-късно сформирал своя собствена банда, понякога наричана "Оклахомбри". Бандата се впуснала в серия успешни банкови и влакови обири. Преследвани от служителите на закона и ловци на глави, нейните членове били елиминирани един по един. Американски маршал в крайна сметка настигнал Дулин в Лоусън, територии на Оклахома, и застрелял престъпника.

Джон Уесли Хардин (1853–1895)

Джон Уесли Хардин убил човек за пръв път когато бил едва на 15 години. През 1877 г. бил осъден на 24 години затвор за убийство. При показанията той казал, че е убил 42 мъже. Бил освободен през 1894 г., но бил застрелян в салон в Ел Пасо. Оттогава той се превърнал в противоречива фигура в американската история от периода. Боб Дилън кръстил албума си от 1967 г. „Джон Уесли Хардинг“ на името на престъпника, въпреки че името се изписва по малко по-различен начин.

Дан Богън (1860–след 1889)



Роденият в Алабама Боган работил като каубой, но бил включен в черния списък през 1884 г. заради участие в стачка. Започнал да си изкарва прехраната с ловене на добитък и бързо си спечелил репутация на смъртоносен стрелец. Обвинен за убийство през 1887 г., Боган бил осъден на смърт, но успял да избяга от затвора. Въпреки мащабното търсене той така и не бил заловен и изчезването му останало мистерия.

Черен Барт (1829–1888)

Чарлз Ърл Боулс, по-познат като „Черния Барт“, бил известен обирджия на дилижанси, задържал най-малко 28 из Северна Калифорния между 1875 и 1883 г. На два пъти той оставил стихове на местата, които обрал - действия, които му печелят репутацията на бандит джентълмен с усет към стила и изтънчеността. В крайна сметка бил арестуван, и лежал шест години в затвора, преди да потъне в неизвестност.

Бандата на Руфъс Бък

Престъпна мултирасова банда, чиито членове били афроамериканци и маскоги, бандата на Руфъс Бък била отговорна за убийствата и грабежите, извършени от 1895 до 1896 г. в индианската територия в района на Арканзас-Оклахома. Изключително брутални и безразборни в атаките си, бандата в крайна сметка била заловена и всички членове обесени за престъпленията си. На снимката отляво надясно: Маома Джули, Сам Самсън, Руфъс Бък, Лъки Дейвис и Луис Дейвис.

Пърл Харт (ок. 1871 – след 1955)

Родена като Пърл Тейлър в Линдзи, Онтарио, Канада, Пърл Харт придобила известност, след като извършила един от последните обири на дилижанс в Съединените щати на 30 май 1899 г. в Аризона. За обира Харт се подстригала късо и се бе облякла в мъжки дрехи. Тя била призната за невинна за престъплението, след като пледирала за бедност, но все пак се озовала в затвора за измама с поща. След освобождаването си Харт живяла спокоен живот със съпруга си и починала на 79 години през 1955 г.

Марион Хеджпет (1856–1909)

С джентълменски външен вид, Марлон Кълъмбъс Хеджпет бил, според Алън Пинкертън от Националната детективска агенция, „смъртоносен убиец и едно от най-бързите оръжия на Запада“. Той убил най-малко двама души и бил издирван за обир на влак. Той излежал 14 години в затвора, преди да бъде застрелян и убит при неуспешен обир на салон в Чикаго.

Джордж големият нос (1834–1881)

Французинът Джордж Парът не бил нищо повече от разбойник и обикновен крадец. Но когато "Големият нос" и неговата банда убили двама служители на реда по време на несполучлив влаков обир, за главата на емигранта била обявена цена. Парът бил сполетян от ужасен край. Линчуван от тълпа, кожата му след това била направена на чифт обувки, а част от черепа му била използвана като пепелник.