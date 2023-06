Трогателно! Последните думи на принцеса Даяна след катастрофата

Б ляскавият живот и наследството на Даяна, принцесата на Уелс, вълнуват обществеността от десетилетия. Като първа съпруга на принц Чарлз и майка на Уилям и Хари, тя завладява сърцата и умовете на всички с очарователната си личност и усет към модата.

Даяна беше и една от първите кралски особи, които говориха открито за собствените си проблеми с психичното здраве и хранителното разстройство на международната сцена, и бързо стана известна като "принцесата на народа".

Трагичната ѝ ранна смърт обаче предизвиква нестихващ интерес в продължение на повече от две десетилетия - от безброй документални филми до книги, медийни материали и дори нов сериал.

Princess Diana's last words to fire-fighter who held her hand after car crash pic.twitter.com/oAuSFsmE6j

Близо 26 години по-късно синът ѝ, принц Хари, имаше своя собствена страшна среща с папараците, докато напускаше благотворително събитие в Ню Йорк със съпругата си Меган Маркъл.

Кралските особи бяха преследвани в продължение на повече от два часа от шест автомобила в това, което те нарекоха "почти катастрофално" преследване с коли.

Миналата година, по повод 25-годишнината от смъртта ѝ, документалният филм на HBO "Принцесата" изследва живота на Даяна в очите на обществеността, като използва архивни аудио- и видеозаписи, за да обрисува токсичния характер на постоянното ѝ излагане в медиите и събитията, довели до смъртта ѝ.

Шестият, дългоочакван сезон на "Короната" също ще засегне темата за смъртта на Даяна, но в него няма да бъде показана самата катастрофа. Говорител на Netflix потвърди пред The Sun, че "точният момент на удара при катастрофата няма да бъде показан".

Когато се появи новината, че обичаната принцеса и млада майка е мъртва, това напълно разтърси света. И макар че вероятно сте чували някои неща около смъртта ѝ, изминаха почти 26 години и може би някои детайли около този момент са позабравени. Ето и по-важните въпроси, на които обърнахме внимание:

Princess Diana’s Last Words After Her Car Crash Were Heartbreaking https://t.co/DEUxbVvhRN via @Yahoo MY God, what happened were her words, and she was alive at the crash scene!!!