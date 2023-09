Трансформация: Сахара се превръща в зелена гориста местност

М оже да изглежда, че пясъчните дюни и скалисти плата на пустинята Сахара са стари като времето, но това е далеч от истината.

Ново проучване сочи, че тази огромна ивица от Северна Африка се трансформира от безводна пустиня към зелена гориста местност на всеки 21 000 години, пише IFLScience.

Последният период, в който Сахара е била зелена гора, е настъпил преди 15 000 години. Ново изследване потвърждава, че явлението не е просто странен момент, а част от циклична трансформация, която променя района от сух във влажен на всеки 21 000 години.

