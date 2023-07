Съкровища и изгубени цивилизации: Какво се крие под пустинния пясък

М оже да ви е минавало през ума, докато сте били на плажа или в пустинята, че всъщност не знаете до какво ще стигнете, ако решите да изкопаете огромна дълбока дупка. Какво ще намерите отдолу - пясък, камъни, пръст или куп съкровища, пазени от джина Джафар?

Отговорът, разбира се, варира в зависимост от това къде се намирате. Някои пясъчни дюни, например, се движат заради вятъра, което означава, че под вас може да има цяла гора или дупки, които чакат да ви погълнат.

Пясъкът се образува от скалите на сушата, натрошени, а след това загладени от ветровете. Край брега постоянно вълнуващото се море също смила скалите в продължение на хиляди или дори милиони години.

