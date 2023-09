Кървав дъжд: Странен слой прах покри колите на британците

П рез уикенда много хора, живеещи в Обединеното кралство, се събудиха и откриха, че колите им са по-мръсни, отколкото обикновено.

Dust from the Sahara can be seen off the northwest coast of Scotland, with plenty of clear skies elsewhere 👇 pic.twitter.com/VatPVwkl5Y — Met Office (@metoffice) September 5, 2023

Британците забелязаха притеснено слой прах, покриващ техните превозни средства и прозорци. Прахът, разбира се, не беше насочен към колите, но върху тях особено добре си личи мръсотията.

Car washes will be cashing in, every car in the Grange area covered in dirt like this today.



I know it rained last night, but can't remember dirty rain like this before pic.twitter.com/PTGzF5Nf2C — Damien Sreenan (@damiensreenan) September 5, 2023

И така, каква беше причината? Изненадващо за някои, като се има предвид географското разстояние, прахът е пренесена от пустинята Сахара.

„Както в други части на света, вятърът може да духа много силно над пустините, вдигайки прах и пясък високо в небето. Ако ветровете в горната част на атмосферата духат на север, прахът може да бъде пренесена дори до Обединеното кралство", обясняват от Met Office, на своя уебсайт.

Random Tweet but did anyone wake up to there car looking like it had been drove through a dirt track dunno if its a chem trail spare or dirty rain I just want to know what's going on with the planet #Dirtyrain #Grim #Answers pic.twitter.com/IMm6rzcnsB — The Big Cheese (@BigCheeseLogan) September 7, 2023

„След като бъдат вдигнати от земята от силни ветрове, частиците прах образуват облаци, които могат да достигнат много голяма надморска височина и да бъдат пренесени по целия свят, покривайки хиляди километри.“

Прахът пада на земята с водни капки и феноменът е известен като "кървав дъжд", поради понякога червените отенъци. Прахът от Сахара стига до Обединеното кралство няколко пъти в годината и не създава големи проблеми. В Африка обаче е изчислено, че сезонният прах (заедно със замърсяването, причинено от човека) е свалил 4 до 5 години от очакваната продължителност на живота. По-голяма част от тази прах се създава в депресията Боделе - до 700 000 тона на ден през зимата.