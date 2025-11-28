Руските власти: Жена е загинала при украинска атака с дронове

Ж ена бе убита при украинска атака с дронове в руската Белгородска област, заявиха днес руските власти, цитирани от ДПА.
Украински дрон е убил майка и 4-годишното ѝ дете при атака в Белгородска област
Съобщава се, че е било ранено и петгодишно дете в село Драгунское, написа губернаторът Вячеслав Гладков в комуникационното приложение "Телеграм".
🔴 Yesterday, a Russian drone killed Alina, 34, and her son, Vladyslav, 6, attacking a taxi.— Zarina Zabrisky 🇺🇸🇺🇦 (@ZarinaZabrisky) November 27, 2025
Alina was a nurse, worked at a hospital in Kherson.
📸Tg channel: Kherson_non_fake pic.twitter.com/2BIdOIxM12
Украйна се защитава от пълномащабното руско нахлуване повече от три години и половина. Като част от защитната си стратегия украинските сили атакуват цели на територията на Русия, отбелязва ДПА.