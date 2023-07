Безсмъртната медуза: Тайната на вечния живот

„Безсмъртната медуза“ е наречена така, защото теоретично може да живее вечно. Доколкото знаем, някои от тези малки, полупрозрачни същества се носят из водите на океаните доста преди гибелта на динозаврите, преди около 66 милиона години.

The 'Immortal Jellyfish' Can Age in Reverse And Possibly Live Forever https://t.co/Hf0Om6myJP — ScienceAlert (@ScienceAlert) July 23, 2023

Това може да звучи като измислица, но възможността тези организми да живеят милиони години, е напълно подкрепена от биологията – поне за този любопитен вид.

Когато безсмъртна медуза (Turritopsis dohrnii) остарее или получи увреждане, видът може да избегне смъртта, като се върне към стадий на "бебешки полип". Правят го, като абсорбират пипалата си и потъват някъде на морското дъно във вид на образувание от недиференцирани клетки.

След това младият полип може да произведе нови възрастни форми, всяка, от които е по-малка от нокътя на кутрето ви.

Turritopsis dohrnii, better known as the immortal jellyfish, can go from adulthood back to childhood and, in theory, keep doing it for ever. This doesn’t happen in the wild, sadly, as they usually end up getting eaten or dying from disease. pic.twitter.com/Gj3MIiPmk8 — Amazing facts! (@Factsofw0rld) July 23, 2023

По-важното е, че тези зрели пъпки са генетично идентични с полипа.

Обратният жизнен цикъл е причината този вид да се сдобие с любопитното прозвище „желето на Бенджамин Бътън“ – измислен герой на Ф. Скот Фицджералд, който се ражда стар и умира млад.

Съществото е описано за първи път от учени през 1883 г., но едва век по-късно експертите случайно откриват „вечния“ му жизнен цикъл.

След това, през годините проучванията показват, че колониите от безсмъртни медузи, държани в лабораторията, могат да регресират до стадий на полип и да започнат нов живот до 10 пъти в рамките на две години.

The ‘immortal’ jellyfish, Turritopsis dohrnii…. So this is its life cycle, it seems more Phoenix like than immortal. Like if you are literally reborn I assume your memories are wiped? Do they have memory? How important is memory? What all do we know about them?… pic.twitter.com/A4TA00yiAd — Nikkiana Jones (@LivingExtraord1) July 21, 2023

Безсмъртната медуза е единственият известен вид, който може да се подмлади след сексуално размножаване, което го прави „биологично безсмъртен“.

Въпреки че се смята, че видът произхожда от Средиземно море, сега се среща във всеки океан по света.

Експертите обаче, все още не разбират напълно как желето може да живее толкова дълго. През 2022 г. геномно изследване на рода идентифицирало не по-малко от хиляда гени, свързани със стареенето и възстановяването на ДНК.

Ако учените успеят да разберат кои гени присъстват или липсват в безсмъртната медуза в сравнение с нейните роднини, това може да разкрие клетъчните механизми зад вечния й живот.

В Мировом океане нашли бессмертное существо



Исследователям удалось установить, что медуза Turritopsis dohrnii в случае получения какие-либо повреждений или в процессе естественного старения имеет возможность «возвратиться в детство».



Подробнее: https://t.co/DFFOkClT8k#новости pic.twitter.com/d6Ol2042gk — Новостной портал 024.by (@024_by) July 25, 2023

Всичко това обаче съвсем не означава, че безсмъртните медузи никога не могат да умрат. Те все още могат да умрат от наранявания или глад. Но възможността за живот при тези същества съществува както при никое друго.

„Урокът, който научихме от Turritopsis е много важен“, пише зоологът Фердинандо Боеро, който отговарял за лабораторията, която за първи път открила безсмъртния живот на медузите през 90-те години на миналия век, „… защото ако изследваме биоразнообразието, ще открием изключителни организми, които правят изключителни неща, за които ние нищо не подозираме.“