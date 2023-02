Гигантски медузи фантоми изплуваха от дълбините на Антарктида (СНИМКИ/ВИДЕО)

Г игантски медузи фантоми - дълбоководни същества, които приличат на космически кораби с дебели пипала, които се подават от долната им страна - са докладвани от пътници на круизни кораби, които са забелязали уникалните животни край бреговете на Антарктида.

This ghostly giant is a rare sight. But recently, we spotted this giant phantom jelly (Stygiomedusa gigantea) with the ROV Doc Ricketts 990 meters deep in Monterey Bay.



Learn more about this and other deep-sea animals: https://t.co/DJNBi24toB #CreatureFeature:#FreshFromTheDeep pic.twitter.com/MS2A0IGT3J — MBARI (@MBARI_News) November 30, 2021

Гигантските медузи фантоми (Stygiomedusa gigantea), едни от най-големите безгръбначни хищници в морските дълбини, са изненадали гостите, возили се в подводница на оператора на круизни линии Viking в началото на 2022 г. Според проучване, публикувано в списание "Polar Research", изследователите са преценили, че медузите са били по-дълги от 5 метра, като една от тях се е простирала на дължина от поне 10 метра.

The colossal jellyfish Stygiomedusa gigantea has been seen only 115 times in 100 years. pic.twitter.com/rXo5qOjqaa — MERLINA ADDAMS (@sabri44220662) February 8, 2022

Първият автор на изследването Даниел Мур за първи път разбрал, че гостите са се сблъскали с гигантския фантом, когато видял снимка на една от тях на камерата на пътник.

Expedition team @VikingCruises publishes its first scientific paper. Research on the rarely encountered giant phantom jellyfish (Stygiomedusa gigantea) springs from dives in submersible of Viking Octantis during inaugural #Antarctica season. #cruisenews https://t.co/gm3wy3HoD4 — Seatrade Cruise News (@SeatradeInsider) February 17, 2023

Гигантските медузи живеят във всички океани, с изключение на Северния ледовит океан. Тъй като тези загадъчни същества обикновено плуват дълбоко под повърхността, те почти не се виждат от хората. Новото изследване описва преки наблюдения на три различни медузи, направени по време на подводни гмуркания край Антарктическия полуостров.

"При всяко наблюдение медузата изглежда, че плува бавно, леко пулсирайки с камбаната си за задвижване", казва Мур. "Изглежда, че те не са показали никакво притеснение от светлините на подводницата или реакция на нашето присъствие."

Медузите бяили забелязани на дълбочини 80 м, 87 м и 280 м. Гигантските медузи фантоми обитават предимно дълбочини под 1000 м, но се срещат и по-високо в Южния или Антарктическия океан. Все още не е известно защо се задържат в сравнително плитките води около Антарктида.

Мур отбеляза, че едно от възможните обяснения е, че медузите плуват по-високо, за да се изложат на ултравиолетовата радиация, която ще ги отърве от паразитите. Друга хипотеза, изказана от Мур, е, че издигащите се дълбоки води, които се намират около континента Антарктида, просто ги носят нагоре. Мур се надява, че наблюденията им ще доведат до по-добро разбиране на живота на гигантските медузи фантоми.

Практиката на круизните компании да водят пътници до Антарктида предизвиква известни спорове. На 2 февруари Бреговата охрана на САЩ обяви, че се е присъединила към международни партньори, за да разследва четири смъртни случая и други произшествия с участието на американски граждани на антарктически пътнически кораби между 15 ноември и 1 декември 2022 г. Това включва един смъртен случай на кораба "Viking Polaris", след като голяма вълна е ударила кораба.

Бреговата охрана на САЩ описва Антарктика като "уникална високорискова" среда и има за цел да подобри морската безопасност и да предотврати подобни инциденти в бъдеще. Водите около Антарктида могат да бъдат коварни, а континентът има история, в която се изявяват безстрашни изследователи в известни експедиции.