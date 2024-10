Този черен пясъчен плаж е една от най-опасните дестинации в Исландия

И сландия може да е дом на зашеметяващи ледници, хвърляне на пуфлин и коне, които ще напишат вместо вас съобщението за извънработно време, но както навсякъде, и тук има своите опасности. Вулканичната й дейност е даденост, но ние говорим за Рейнисфяра - плаж с черен пясък, който има репутацията на плаж с човешки жертви.

Намира се на южния бряг на Исландия и не е трудно да се разбере защо този плаж е туристическа атракция - той дори е включен в „Игра на тронове“.

Подобно на други плажове в страната, той представлява обширна ивица черен пясък, който дължи цвета си на вулканични изригвания - зърната всъщност са малки фрагменти от базалт. Този базалт също може да се види да се простира нагоре в скали, съставени от огромни масиви от почти шестоъгълни колони, подредени плътно една до друга.

