„Щастлив ден за учените“: Опасен астероид ще прелети край Земята на петък 13-и 2029 г.

С лънчевата система има чувство за хумор: След 5 години, в петък, 13 април 2029 г., в небето ще прелети голям астероид - но това е повод за вълнение, а не за страх, твърдят учените.

Този астероид, наречен Апофис, е с диаметър около 340 метра и ще премине на 31 000 км от повърхността на Земята. Това може да звучи плашещо и макар да е класифициран като "потенциално опасен", учените са категорични, че няма опасност да се удари в Земята. Вместо това, това е шанс за учените да разучат по-подробно астероидите, което се случва веднъж в живота.

„Вълнуващото е, че обект с такава големина се приближава толкова близо веднъж на хиляда години, така че всичко се свежда до това: Каква е възможността?“, заяви Ричард Бинзел, планетарен учен от Масачузетския технологичен институт.

"Близостта и размерът на астероида също ще допринесат за яркостта на срещата, така че Апофис ще привлече погледите - около 2 милиарда души би трябвало да могат да го видят с невъоръжено око", каза той.

