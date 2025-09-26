Любопитно

Това са първите номинирани в Big Brother 2025

Те ще се борят за вота на зрителите в приложението NOVA PLAY

26 септември 2025, 06:00
Роби Уилямс пристига в София – без алкохол и само на суши

Роби Уилямс пристига в София – без алкохол и само на суши
Изабел Крамарска и Никола Караолис с горещи коментари за племената от сезон 7 на “Игри на волята” (ВИДЕО)

Изабел Крамарска и Никола Караолис с горещи коментари за племената от сезон 7 на “Игри на волята” (ВИДЕО)
От папа Йоан Павел II до Давид Коен: Истории от първо лице за тайните мисии на СОБТ

От папа Йоан Павел II до Давид Коен: Истории от първо лице за тайните мисии на СОБТ
Защо в киносалоните се предлагат пуканки - хрупкавата им история

Защо в киносалоните се предлагат пуканки - хрупкавата им история
Трима участници ще се борят за оставане в “Игри на волята” утре вечер

Трима участници ще се борят за оставане в “Игри на волята” утре вечер
Един от Лечителите се отправя към Блатото на “Игри на волята” тази вечер

Един от Лечителите се отправя към Блатото на “Игри на волята” тази вечер
Ефектът „Джими Кимъл“: Как 6,3 милиона зрители доказаха, че скандалът продава

Ефектът „Джими Кимъл“: Как 6,3 милиона зрители доказаха, че скандалът продава
Теодора от „Игри на волята”: Постъпих емоционално, защото Наталия играеше театър на арената (ВИДЕО)

Теодора от „Игри на волята”: Постъпих емоционално, защото Наталия играеше театър на арената (ВИДЕО)

Б урни емоции и сериозни обвинения съпътстваха първите номинации в новия сезон на Big Brother. Вотът на участниците определи тираджията Калин Борисов, бившият поп фолк певец Мути Мутиев и студентката по фармация Мина Стоянова да се борят за гласовете на зрителите в приложението NOVA PLAY. В събота един от тях ще напусне най-популярната къща в България. 

Вярващият Мути и красивата Мина получиха най-много гласове от съквартирантите, а колоритният Калин беше номиниран служебно от Big Brother още в деня на старта на социалния експеримент. Макар че част от останалите участници получиха по няколко гласа, именно Мути се оказа в центъра на категоричното неодобрение.

Напрежението в Къщата на Big Brother не приключи с номинациите, защото разпределянето на седмичния бюджет предизвика крайни реакции и разделение между съквартирантите. Различните приоритети и лични интереси доведоха до остри спорове, а неизбежните лишения вероятно ще се превърнат в основа за нови конфликтите.

В сливащия епизод Big Brother ще предизвика съквартирантите да бъдат откровени. Някои от тях ще направят тежки признания за миналото си. Кои ще бъдат те и как думите им ще променят атмосферата в Къщата и отношението към тях?

Гледайте новия епизод на Big Brother в петък от 22:00 ч. по NOVA.

Всичко за Big Brother може да откриете в сайта nova.bg, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Гледайте подкаста “Голямата сестра” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Big Brother първи номинирани
Последвайте ни
МОН: Изненадващ онлайн тест по математика за 6. клас на 3 октомври

МОН: Изненадващ онлайн тест по математика за 6. клас на 3 октомври

Нетаняху говори пред Общото събрание на ООН - десетки напуснаха залата

Нетаняху говори пред Общото събрание на ООН - десетки напуснаха залата

Вдигнаха изтребители на НАТО заради руски самолети над Балтийско море

Вдигнаха изтребители на НАТО заради руски самолети над Балтийско море

Пръстенът „Кралица“ на Меган Маркъл – крие ли тайно послание към двореца?

Пръстенът „Кралица“ на Меган Маркъл – крие ли тайно послание към двореца?

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Кучето ни има бълхи - какво да направим?

Кучето ни има бълхи - какво да направим?

dogsandcats.bg
Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори
Ексклузивно

Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори

Преди 1 ден
<p>Залужний разкри истината за войната в Украйна</p>
Ексклузивно

Залужний разкри истината за войната в Украйна

Преди 1 ден
Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера
Ексклузивно

Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера

Преди 1 ден
Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди
Ексклузивно

Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди

Преди 2 дни

Виц на деня

Полицай спира шофьор: – Знаете ли защо ви спирам? – Ако и вие не знаете, значи сме двама…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

"Вие сте украинци, нека да ви изядат": Питбули умъртвиха куче и нападнаха собственика му

"Вие сте украинци, нека да ви изядат": Питбули умъртвиха куче и нападнаха собственика му

България Преди 22 минути

Собственикът на питбулите е арестуван

Израелският премиер Бенямин Нетаняху

Нетаняху излиза пред ООН под световен натиск заради Газа

Свят Преди 31 минути

Докато Европа налага ограничения, съюзници признават палестинска държава, а САЩ предупреждават срещу анексия на Западния бряг, израелският премиер готви реч пред ООН на фона на ескалацията в Газа

<p>Каква е причината за безводието у нас според &quot;Възраждане&quot;</p>

"Възраждане": Корупцията е причина за безводието у нас

Свят Преди 57 минути

Престъпни са опитите за приватизация на ВиК холдинга, каза Златан Златанов

Тръмп заплашва да премести мачове от Световното първенство от „опасни“ градове

Тръмп заплашва да премести мачове от Световното първенство от „опасни“ градове

Свят Преди 58 минути

Не е ясно дали президентът на САЩ има правомощия да променя домакинските градове на международния турнир, организиран от FIFA

Трагедия край Севлиево: Велосипедист загина, пътят София - Варна блокиран

Трагедия край Севлиево: Велосипедист загина, пътят София - Варна блокиран

България Преди 1 час

Полицията информира, че има осигурен обходен маршрут през град Севлиево

„Въздушни прегръдки“ и прашки: Пен Баджли с пикантно разкритие за секс сцените в „Ти“

„Въздушни прегръдки“ и прашки: Пен Баджли с пикантно разкритие за секс сцените в „Ти“

Любопитно Преди 1 час

Актьорът си спомня как се е наложило да разчита на доста „въздушни прегръдки“, за да изиграе момент на екранна интимност

19.5 милиона в Йемен чакат помощ, ЕК праща 40 милиона евро помощ

19.5 милиона в Йемен чакат помощ, ЕК праща 40 милиона евро помощ

Свят Преди 1 час

ЕК подчертава, че здравната система в Йемен е изправена пред почти пълен колапс

Безводието продължава: Село Морава в Свищовско въведе строг режим

Безводието продължава: Село Морава в Свищовско въведе строг режим

България Преди 1 час

Според графика вода ще има във вторник, четвъртък и събота в района на училището и детската градина

<p>Полша отвори границата си с Беларус, но Туск предупреди - може да затворим отново (ОБЗОР)</p>

Полша отвори границата си с Беларус, но Туск предупреди - може да затворим отново

Свят Преди 1 час

Един от най-потърпевшите от ситуацията се оказа Китай

<p>Флотилията за Газа, водена от Грета Тунберг, е навлязла в гръцки води</p>

Кораби от хуманитарната флотилия за Газа са влезли в гръцка територия

Свят Преди 1 час

Гърция не планира да изпрати военни кораби за ескорт на флотилията

Проф. Сотир Марчев: Не пийте горещо кафе, може да доведе до рак

Проф. Сотир Марчев: Не пийте горещо кафе, може да доведе до рак

Любопитно Преди 1 час

Кардиологът съветва: 2- 4 кафета на ден, последното най-късно до 14 - 16 ч. – така се ползват всички предимства, без да се рискуват вреди

„Омраза със закъснител“ в „Темата на NOVA“

„Омраза със закъснител“ в „Темата на NOVA“

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Снимката е илюстративна

Дързък рекорд: Полякът Анджей Баргиел направи първото спускане от Еверест без допълнителен кислород

Свят Преди 1 час

Анджей Баргиел преодоля „зоната на смъртта“ и слезе със ски от 8 849 метра, поставяйки нов стандарт в ски алпинизма

Двама арестувани за кражба на парфюми за хиляди левове

Двама арестувани за кражба на парфюми за хиляди левове

България Преди 1 час

Прокуратурата е задържала двамата обвиняеми за 72 часа

<p>Словашкият парламент: два пола, равно заплащане и нови родителски права</p>

Словашкият парламент: два пола, равно заплащане и нови родителски права

Свят Преди 1 час

Ключов елемент от поправката е изричната забрана на сурогатното майчинство

Силно земетресение удари Орегон

Силно земетресение удари Орегон

Свят Преди 2 часа

Не е издавана тревога за цунами и няма незабавни доклади за нанесени щети на сушата

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-популярните средни породи кучета

dogsandcats.bg

Как протича бременността при кучетата

dogsandcats.bg
1

Как да изберете правилния костюм според формата на тялото?

sinoptik.bg
1

Спасиха ранено мече в Смолянско

sinoptik.bg

5 навика, които ти пречат да се отървеш от коремчето (и как да ги промениш)

Edna.bg

Актьорът от "Борат" със скандална връзка след развода (СНИМКИ)

Edna.bg

Забъркаха Неймар в голям скандал с уиски и наргилета

Gong.bg

Уейн Рууни: Хари Кейн е най-великият №9 в историята на Англия

Gong.bg

Казаха ѝ, че никога няма да може да ходи, а тя спечели три златни олимпийски медала

Nova.bg

Изненадващ тест по математика за учениците от 6. клас на 3 октомври

Nova.bg