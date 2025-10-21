„Вярвах, че ще умра като секс робиня“: Шокиращите разкрития на Вирджиния Джуфре за принц Андрю

Ш ест месеца след трагичната смърт на Вирджиния Джуфре, нейните посмъртни мемоари, озаглавени „Ничие момиче“, бяха публикувани днес. В тях тя описва с потресаващи подробности предполагаемите си сексуални срещи с принц Андрю, както и манипулациите, на които е била подложена от страна на Джефри Епстийн и Гислейн Максуел, пише Sky News.

В книгата си Джуфре разказва за три предполагаеми сексуални контакта с принца, който миналата седмица се отказа от кралските си титли под нарастващия обществен натиск заради връзките си с финансиста и осъден педофил Джефри Епстийн, както и с предполагаем китайски шпионин. Принц Андрю категорично отрича всички обвинения, отправени срещу него.

The key claims Virginia Giuffre makes about Prince Andrew in posthumous memoirhttps://t.co/6UyTCP9MUX — Sky News (@SkyNews) October 20, 2025

Джуфре разкрива и ужасяващи детайли за това как е била манипулирана и експлоатирана от Епстийн и Максуел. Тя почина от самоубийство през април, но седмици преди смъртта си споделила със съавторката си Ейми Уолъс, че нейно „искрено желание“ е книгата да бъде публикувана, дори ако тя вече не е между живите.

Ето ключовите твърдения, изложени в мемоарите на Вирджиния Джуфре.

Внимание: Тази статия съдържа подробности, които някои читатели може да намерят за обезпокоителни.

„Вярвах, че може да умра като секс робиня“

В началото на мемоарите си Джуфре описва борбата си да се освободи от контрола на Епстийн и Максуел.

„През годините, прекарани с тях, те ме даваха назаем на десетки богати и влиятелни хора. Бях непрекъснато използвана и унижавана – в някои случаи дори душена, бита и оставяна окървавена. Вярвах, че може да умра като секс робиня.“

Епстийн се самоуби през 2019 г., докато очакваше съдебен процес по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация. Максуел излежава присъда в затвора за вербуване на млади момичета за Епстийн.

Предполагаемата първа среща с принц Андрю

Джуфре разказва, че през 2001 г., в деня, когато твърди, че се е запознала с принц Андрю, Максуел ѝ казала: „точно като Пепеляшка, ще срещнеш красив принц“.

Тя отбелязва, че при срещата си с Андрю той правилно предположил, че е на 17 години, и ѝ казал: „Дъщерите ми са малко по-малки от теб.“

В мемоарите си Джуфре описва посещението си в нощен клуб с принца: „Той беше нещо като непохватен танцьор и си спомням, че се потеше обилно.“

Това твърдение беше категорично отречено от Андрю, който в интервю за Newsnight през 2019 г. заяви, че страда от медицинско състояние, което му пречи да се поти. Според Джуфре, когато се върнали в къщата, тя му позволила да се изкъпе, преди да правят секс, отбелязвайки, че „той сякаш бързал да прави полов акт“.

„След това той каза благодаря с дрезгавия си британски акцент. Доколкото си спомням, цялото нещо продължи по-малко от половин час.“

Джуфре добавя: „На следващата сутрин стана ясно, че Максуел се е консултирала с кралската си приятелка, защото тя ми каза: „Справи се добре. Принцът се е забавлявал“.“

Тя описва принца като „достатъчно дружелюбен, но с чувство за превъзходство“, добавяйки: „Сякаш вярваше, че сексът с мен е негово рождено право.“

All the major revelations from Giuffre’s memoir as Prince Andrew mentioned 88 times https://t.co/XFS5DaERJM pic.twitter.com/2iHomFAFYW — The Independent (@Independent) October 20, 2025

Според нея Епстийн ѝ е платил 15 000 долара за „обслужване на човека, когото таблоидите наричат ​​„Ранди Анди““.

В интервюто за Newsnight Андрю заяви, че „няма абсолютно никакъв спомен“ да е срещал Джуфре. Той твърди, че предполагаемата среща през 2001 г. не се е състояла, защото е прекарал деня с дъщеря си, принцеса Беатрис, водейки я на парти в Pizza Express в Уокинг.

Два други предполагаеми сексуални контакта

Мемоарите описват още две предполагаеми срещи с принца – една в Ню Йорк месец по-късно и друга на частния остров на Епстийн в Американските Вирджински острови, когато Джуфре е била на около 18 години.

Последната среща тя описва като „оргия“ с Епстийн и „приблизително осем други млади момичета“, които „изглеждали под 18-годишна възраст“ и „не говорели английски“.

„Майка ми никога нямаше да ми прости... ако не позирам за снимка“

Джуфре силно желаела да направи снимка по време на първата си предполагаема среща с Андрю. Тази снимка, на която той я прегръща, стана широко известна. По-късно Андрю твърдеше, че изображението е било редактирано.

Джуфре си спомня как е грабнала своя фотоапарат „Kodak FunSaver“, отбелязвайки: „Майка ми никога нямаше да ми прости, ако срещна някой толкова известен като принц Андрю и не позирам за снимка.“

Снимка от Сентръл парк я подтиква да говори публично

Спомняйки си момента през 2011 г., когато решава да обяви публично твърденията си за принц Андрю, Джуфре пише, че това е било провокирано от снимка на Епстийн и Андрю, разхождащи се в Сентръл парк през 2010 г., две години след осъждането на Епстийн за сводничество с непълнолетни момичета във Флорида.

„Изглеждаше, че това, че е сексуален престъпник, не е подкопало социалния престиж на Епстийн ни най-малко“, пише тя.

„Двойният удар от снимката в Сентръл парк и подробностите за онова парти ме накараха да взема решение. Казах на Чърчър, че ще го призная официално.“

Мемоарите разкриват, че журналистката Шарън Чърчър е била в контакт с Джуфре от 2011 г. Първата статия, базирана на техните интервюта, е публикувана в Mail on Sunday през февруари същата година. В нея не се споменава името на Андрю, но се твърди, че Джуфре е била трафикирана на „изключително кралски особи“ от Епстийн.

Virginia Giuffre made a new bold claim about Prince Andrew in her posthumous memoir, released on Tuesday. #DailyExpress https://t.co/0WASAHeAk1 pic.twitter.com/HbTBUUshcI — Daily Express (@Daily_Express) October 21, 2025

„Екипът“ на принц Андрю се опитал да наеме „интернет тролове“

През февруари 2022 г. беше обявено, че принц Андрю е платил милиони на Джуфре, за да уреди гражданско дело за сексуално посегателство, въпреки че твърди, че никога не я е срещал.

В мемоарите си Джуфре пише, че „екип“, работещ за принца, дори се е опитал да наеме „интернет тролове, които да я тормозят“.

„След като толкова дълго съмняваше моята достоверност – екипът на принц Андрю дори стигна дотам, че се опита да наеме интернет тролове, за да ме тормозят – херцогът на Йорк също ми дължеше смислено извинение.“

Тя добавя: „Разбира се, никога нямаше да получим признание. Това е целта на споразуменията. Но ние се опитвахме да постигнем следващото най-добро нещо: общо признание за това, през което бях преминала.“

Джуфре искала да използва „парите на Короната, за да направи нещо добро“

В мемоарите не се разкрива точната сума на споразумението, но се споменава, че „майка му, кралицата на Англия, е платила сметката“.

„Очаквам с нетърпение да разпределя част от парите на Короната, за да направя нещо добро“, пише тя.

Тя добавя: „Сега, след като споразумението ми с принц Андрю е прието, започнах бавния процес на превръщане на моята новосъздадена фондация, Soar, в професионално управлявана организация.“

„Целта ми е Soar да се бори с трафика на хора, като подкрепя организации, които се фокусират върху наказателното преследване, защитата и превенцията.“

Джуфре изразява желание нейната фондация да улесни гражданите в разкриването на трафик на хора и да подпомага възстановяването на жертвите чрез отпускане на безвъзмездни средства.

Бъкингамският дворец не коментира мемоарите и заявява, че не действа от името на принц Андрю, тъй като той не е действащ член на кралското семейство.