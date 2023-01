Пол Маккартни сподели "неиздавано и нечувано досега" сътрудничество с Джеф Бек

П ол Маккартни сподели "неиздавано и нечувано досега" сътрудничество между него и покойния Джеф Бек, което двамата записват през 1994 г., предаде ДПА, цитирана от БТА.

В "Why Are They Cutting Down the Rainforest?" ("Защо изсичат дъждовната гора?"

влиятелният китарист Бек говори за обезлесяването и животновъдството на фона на психеделичен рок ритъм.

Парчето е представено от Пол Маккартни в рамките на дългогодишната му кампания "Понеделник без месо",

която насърчава хората да не консумират веднъж седмично, след смъртта на Джеф Бек, който почина по-рано през месеца на 78-годишна възраст.

“Why are they cutting down the rainforest? It doesn't make much sense to me” - Jeff Beck 💚https://t.co/Zf8hCXQcWx — Paul McCartney (@PaulMcCartney) January 30, 2023

Във видеопослание, споделено в Туитър, бившият бийтъл казва:

"Покрай тъжната кончина на Джеф Бек - мой добър приятел и страхотен, страхотен китарист, това ми напомни за времето, когато работихме заедно преди много години над кампания за вегетарианство".

Маккартни допълва, че в записа има "страхотно свирене на китара, защото това е Джеф!".

Парчето започва с представянето на Джеф Бек. Следва въпросът "Защо изсичат дъждовната гора? И отговорът: "Паша". "Това, което ме притеснява, е какво друго убиваме, освен кравите", продължава Бек. "Почти една четвърт от всички лекарства и фармацевтични продукти, които използваме днес, се получават от тропически растения. Седемдесет процента от растенията, за които е установено, че имат противоракови свойства, идват от дъждовните гори. Въпреки това, тъй като искаме все повече и повече пасища за добитъка, ние ги изкореняваме, без да се интересуваме или забравяйки факта, че тези гори е възможно и вероятно да съдържат растения, които биха могли да осигурят лек за левкемия или сърдечни заболявания, може би дори лек за СПИН".

"Не ми се струва много разумно обаче да рискуваме да изгубим възможното

откритие на чудодейно лекарство само заради хамбургер за 1,50 долара. Благодаря, че ме изслушахте", казва в заключение Джеф Бек.

"With the sad passing of Jeff Beck it reminded me of the time we worked together many years ago on a campaign for vegetarianism..." - Paul



Check out Jeff Beck's message and a never-before-heard piece of music at @meatfreemonday: https://t.co/FilXxRta8E pic.twitter.com/jvdWyD10gj — Paul McCartney (@PaulMcCartney) January 30, 2023

Екологичното послание първоначално е включено в американска радио поредица от 13 части,

представена и създадена от Пол Маккартни и наречена "Oobu Joobu". Тя предлага поглед към света на бившия бийтъл, включващ репетиции, демо версии, неиздавани записи, разговори и епизодични участия на негови приятели.

Поредицата акцентира и върху кампании, близки до сърцето му,

като например вегетарианството. Маккартни стартира инициативата "Понеделник без месо" през 2009 г. заедно с дъщерите си Мери и Стела.