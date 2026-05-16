"Това е повече от Оскар": Удостоиха Джон Траволта с почетната награда „Златна палма“ в Кан

„Не мога да повярвам. Това е последното, което съм очаквал", сподели звездата

16 май 2026, 21:28
Къде българите в чужбина могат да гледат финала на Евровизия 2026
Казанлък избра "Царица Роза"
Шокиращата трансформация на Redfoo: От върха на Billboard до корта в Египет
Българка стана най-красивият модел на Белгия
Дара излиза под №12 на финала на "Евровизия", шансовете ни за Топ 10 скочиха двойно
Големият победител Денисиньо от Hell’s Kitchen: В кухнята съм от 8-годишен, защото нямаше къде да живея! (ВИДЕО)
Талантливият Денисиньо е новият шампион на Hell’s Kitchen
Дара се класира първа за финала на „Евровизия“ от втория полуфинал

Х оливудската звезда Джон Траволта изненадващо получи почетната награда „Златна палма“ – еквивалент на приза за цялостно творчество в Кан, докато представяше режисьорския си дебют на филмовия фестивал, съобщава NOVA.

Актьорът, който е на 72 години, присъстваше на форума за премиерата на лентата Propeller One-Way Night Coach, на която е режисьор, като едва сдържаше сълзите си, когато прие наградата с думите: „Това е повече от „Оскар“.

„Пълна изненада“, възкликна Траволта на френски, докато публиката го аплодираше. „Не мога да повярвам. Това е последното, което съм очаквал“.

Награждаваният актьор е известен с филми като „Криминале“, „Брилянтин“ и „Треска в събота вечер".

 

Източник: NOVA    
Кола се вряза в пешеходци в Модена, има пострадали

Кола се вряза в пешеходци в Модена, има пострадали

Свят Преди 29 минути

Шофьорът е излязъл от разбилата се кола и е побягнал, като по пътя си е намушкал минувач, който се опитал да го спре

Историческа визита: Папа Лъв XIV предприема първо държавно посещение във Франция от 18 години

Историческа визита: Папа Лъв XIV предприема първо държавно посещение във Франция от 18 години

Свят Преди 38 минути

Това ще бъде първото официално държавно посещение на папа във Франция след визитата на Бенедикт XVI през септември 2008 г.

Тайван: Kупуването на оръжие от Съединените щати е гаранция за стабилност в региона

Свят Преди 2 часа

Китайският президент настоя, че островната страна може да е повод за директна конфронтация

Лекарка предизвика смъртоносна катастрофа заради високите си токчета

Свят Преди 2 часа

Мнозина твърдят, че лекарката е загубила контрол над колата и е причинила катастрофата заради неудобните си обувки

Франция помага на Украйна в борбата срещу руските балистични ракети

Свят Преди 3 часа

Двамата държавници обсъдиха процеса по присъединяването на Украйна към Европейския съюз и отварянето на всички преговорни глави в близко бъдеще

Киселова: Законопроектът за съдебната власт е по-умерен от заявките за радикални мерки

Киселова: Законопроектът за съдебната власт е по-умерен от заявките за радикални мерки

България Преди 3 часа

Според нея относно обществената квота във ВСС фундаменталният въпрос е дали да бъдат номинирани магистрати или юристи извън системата

САЩ подготвят операция за залавянето на Раул Кастро

САЩ подготвят операция за залавянето на Раул Кастро

Свят Преди 4 часа

През януари 2026 г. Вашингтон използва федералните обвинения срещу венецуелския президент Николас Мадуро като претекст за нахлуване и залавяне

Бумът на изкуствения интелект може да остави десетки хиляди домакинства без ток в САЩ

Свят Преди 4 часа

Компаниите инвестират стотици милиарди долари в технологии за изкуствен интелект, което предизвиква експлозивно търсене на центрове за данни с огромна консумация на електроенергия и вода

Путин разговаря с президента на ОАЕ за Близкия изток, Иран и Украйна

Свят Преди 4 часа

И двете страни отбелязаха значимостта на „продължаването на политико-дипломатическия процес“ за изработване на компромисни мирни споразумения

Поп иконата Джанет Джексън празнува 60-годишен юбилей

Любопитно Преди 4 часа

Творчеството на Джанет Джексън се простира до всички кътчета на съвременната поп култура

Трагедия в Банкок: Влак помете и запали автобус, 8 загинаха и над 30 са ранени

Свят Преди 5 часа

Пожарникари и спасители отцепиха мястото на сблъсъка, а следователите надничаха в изгорялата обвивка на автобуса

Кой герой от „Междузвездни войни" сте според зодията

Любопитно Преди 5 часа

Откакто през 1977 г. излезе първият филм, режисиран от Джордж Лукас и с участието на Марк Хамил, Харисън Форд и Кари Фишър, в последвалия почти половин век се роди цяла вселена на „Междузвездни войни“ с продължения, предистории, спин-офи, телевизионни сериали, видеоигри и др.

Освободиха под гаранция доставчика на храна, задържан след спор с Ивайло Мирчев

Освободиха под гаранция доставчика на храна, задържан след спор с Ивайло Мирчев

България Преди 5 часа

Прокуратурата е преценила, че няма основание за искане на постоянен арест

Европейски страни водят преговори с Иран за преминаването на Ормузкия проток

Европейски страни водят преговори с Иран за преминаването на Ормузкия проток

Свят Преди 5 часа

САЩ също наложиха своя собствена блокада над иранските пристанища въпреки несигурното споразумение за прекратяване на огъня, което влезе в сила на 8 април

Откриха тяло на мъж край хижа „Рудничар" във Витоша

България Преди 6 часа

Половината му лице е обезобразено

Спасителен водолаз загина при издирването на телата на загиналите туристи на Малдивите

Свят Преди 6 часа

При тежкия инцидент общо петима италиански туристи загубиха живота си

