Киселова: Законопроектът за съдебната власт е по-умерен от заявките за радикални мерки

Според нея относно обществената квота във ВСС фундаменталният въпрос е дали да бъдат номинирани магистрати или юристи извън системата

16 май 2026, 18:50
Б ившият председател на парламента и конституционалист доц. Наталия Киселова коментира в студиото на „Офанзива с Любо Огнянов“ предложените промени в Закона за съдебната власт, като подчерта, че те не отговарят напълно на първоначалните политически заявки, съобщава NOVA.

Тя отбеляза, че очакванията в обществото са били за по-радикални мерки: „В предизборната кампания заявката беше за разграждане на модела. Законопроектът е по-умерен, отколкото бяха очакванията“, заяви Киселова.

Особено внимание тя обърна на въвеждането на нови термини в закона, сред които „обоснована необходимост“. Според нея липсата на ясни дефиниции крие риск: „Когато се въвежда ново понятие, трябва да сме много предпазливи, защото това може да доведе до различно тълкуване“, предупреди тя и настоя за „ясна легална дефиниция“.

Киселова направи разграничение между различните видове назначения в системата:
„Трябва да се прави разлика между назначения на административни ръководители и такива, свързани с кариерното развитие на младши магистрати.“

По отношение на Висшия съдебен съвет и предложените ограничения за орган с изтекъл мандат, тя прогнозира дебати: „Законопроектът ще претърпи промени и част от текстовете, включително за заместниците на административните ръководители, ще бъдат обсъждани“.

Киселова коментира и идеята да се ограничи възможността бивши „трима големи“ да стават членове на ВСС: „Някои виждат дискриминация, но тук трябва да се търси баланс – особено когато става дума за изпълняващи функциите“.

Сериозен акцент беше поставен върху ролята на министъра на правосъдието и възможността да обжалва актове на ВСС: „Трябва да се внимава да не се стигне до ситуация, в която всеки акт може да бъде оспорван и да се блокира системата“, предупреди тя.

По-широко погледнато, Киселова подчерта, че независимостта на съдебната власт не е абсолютна: „Съдебната власт не е държава в държавата - тя е независима при правораздаването, но е част от общата държавна система“.

Според нея относно обществената квота във ВСС фундаменталният въпрос е дали да бъдат номинирани магистрати или юристи извън системата.

Според нея е важно да има публичност и прозрачност, а народните представители трябва да чуят вижданията на кандидатите - как си представят съдебната система и реформите в нея.

Киселова направи и политически анализ, като посочи причините за загубата на подкрепа за БСП.„Хората гласуваха за онези, които успяха да разкажат бъдещето“, коментира тя.

Относно свалянето на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски тя беше критична: „Виждам известно лицемерие - когато търсиш подкрепа, правиш компромиси, когато си в опозиция - търсиш тема“.

По външнополитическата тема за отказа на България да се включи в инициативата за трибунал срещу Владимир Путин, Киселова определи решението като премислено: „Това е по-умерена позиция, която отговаря на различни очаквания в обществото“.

Източник: NOVA    
