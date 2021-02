Джон Траволта продава дома си за рекордно ниска цена

А мериканският актьор Джон Траволта продава за пет милиона долара къща с размерите на хотел, която е с 20 спални и седем бани, съобщи "Мейлонлайн".

Имотът бил купен преди тридесет години от Траволта и съпругата му Кели Престън, която почина от рак миналата година.

Двамата се сдобили с имота на о. Айсбъро, в щата Мейн скоро след сватбата си през 1991 г. с идеята да има достатъчно място за роднините на двамата при семейни сбирки по празниците.

For John and his children, who are still mourning Kelly’s heartbreaking passing and for the actor and late actress' fans, the sale of their holiday home seems to be emotional.#KellyPreston #JohnTravolta pic.twitter.com/24JQzDIMHC