"Мислех, че всичко е свършило": Инцидент с Джон Траволта го вдъхновява за новата му роля

Д жон Траволта сподели, че разминаването му на косъм от смъртта, когато пилотирал самолет през 1992 г., го е вдъхновило за ролята в новия късометражен филм The Shepherd на стрийминг платформата Дисни плюс, съобщи Си Ен Ен.

Продукцията разказва историята на млад пилот, който се опитва да се приземи безопасно, след като получава електрическа повреда по време на полет. Премеждието му страховито напомня на това, което Траволта - лицензиран пилот, казва, че е преживял преди повече от три десетилетия. Тогава самолетът "Гълфстрийм II", който актьорът пилотира, докато лети над Вашингтон на път от Флорида до Мейн със семейството си за Деня на благодарността, също получава електрическа повреда.

Припомняйки си инцидента по време на премиерата на филма в Лондон, Джон Траволта сподели: "Знам какво е усещането да си мислиш, че ще умреш... Мислех, че всичко е свършило".

В крайна сметка актьорът се приземява безопасно, сякаш по чудо. Ето защо Траволта е привлечен от филма The Shepherd, базиран на едноименния кратък разказ на Фредерик Форсайт от 1975 г.

В късометражния филм Джон Траволта играе добър самарянин, който отвежда млад пилот (Бен Радклиф) на безопасно място, след като той се оказва в опасност, когато радиото и електричеството му прекъсват, оставяйки го в безизходица и с ограничено гориво.

Траволта казва, че Радклиф успешно е пресъздал онова отчаяние, когато си мислиш, че наистина ще умреш.

Актьорът от "Криминале" споделя още, че историята му е допаднала много, защото разказва за живота и смъртта и за това колко ценен е животът.

Късометражният филм The Shepherd може да бъде гледан по Дисни плюс от 1 декември.