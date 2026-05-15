Любопитно

Казанлък избра "Царица Роза"

На събитието присъстваха кметът на общината Галина Стоянова, заместник-кметове, представители на местната администрация

15 май 2026, 22:56
Казанлък избра "Царица Роза"
Източник: БТА

Д еница Малчева е 58-ата Царица Роза на Казанлък. За първа подгласничка журито избра Йоана Мицева, а втора подгласничка в дългогодишния конкурс стана Анжела Иванова. Трите абитуриентки бяха избрани по време на пищен спектакъл на сцената на Дома на културата „Арсенал“, който премина под надслов „Красотата – аромат на душата“, и в който за царската корона се състезаваха рекорден брой от 35 претендентки.

На събитието присъстваха кметът на общината Галина Стоянова, заместник-кметове, представители на местната администрация и Общинския съвет, на местния бизнес и институции, както и кметове на населени места.

Претендентките дефилираха пред публиката в три кръга – „Елегантност и чар“, „Вярата на българката“ и „Блясъкът“, а в спектакъла участие взеха танцова трупа „Шахира“ и балетен център „Грация“. Бурни аплодисменти в края на спектакъла предизвика появата на 35-те абитуриентки на фона на песента Bangaranga, с която певицата Дара (DARA) класира България на финала на конкурса „Евровизия“.

Казанлък избра "Царица Роза"
35 снимки
ф
ф
ф
ф

Кандидатките бяха оценявани от седемчленно жури с председател проф. Любомир Стойков – изкуствовед, културолог, публицист, медиен експерт и председател на Академията за мода, организираща годишните национални награди „Златната игла“. 

Поздрав към гостите на конкурсния спектакъл отправи Галина Стоянова, която обяви началото на 122-ия Празник на розата в Казанлък и напомни, че това са празници, познати и очаквани от хора по целия свят.

„Тук, в Казанлък, в нашата долина, има не само красота – има дух, има хора, които живеят, работят и обичат това, което правят, но най-вече обичат Казанлък“, каза Стоянова. Тя благодари на журито, както и на претендентките за смелостта и желанието, с които са участвали. Кметът изказа благодарност и на дарителите на конкурса, както и на екипа му, и поздрави специално заместник-кмета Сребра Касева, чието име стои зад цялата организация.

„Не трябва да забравяме, че ние сме тук и ще бъдем на празника, защото ги има онези, които са създали нашия поминък и розата в тази долина“, каза още Галина Стоянова и поздрави розопроизводителите в долината.

Кулминацията на 123-ия Празник на розата в Казанлък ще бъде на 5, 6 и 7 юни. В програмата и този път са включени поредица от разнообразни културни събития, които ще запознаят гости от целия свят с дългогодишната традиция на маслодайната роза в Казанлък. Сред акцентите са пищната церемония по коронация на новоизбраната Царица Роза на 5 юни, концерт на певицата Ищар и групата The Gypsies на 6 юни и пъстрото карнавално шествие в последния ден на празника, което ще премине по централния площад на града.

Тази година казанлъшката публика ще има възможност да се запознае с победителките и участничките в конкурса Царица Роза със специално събитие на централния площад „Севтополис“, което ще се проведе в неделя, 17 май, и ще премине под надслов „Блясък в движение“.

По традиция през следващата година трите избранички в днешния конкурс ще бъдат посланици на Казанлък и България на представителни събития, туристически изложения и борси по целия свят.

Източник: БТА, Ралица Стефанова    
Царица Роза Казанлък
Последвайте ни
Стрелба в София заради паркомясто

Стрелба в София заради паркомясто

Мирчев избухна: Прокуратурата прекалява

Мирчев избухна: Прокуратурата прекалява

Украйна удари Русия, Зеленски: Имаме право

Украйна удари Русия, Зеленски: Имаме право

Руската икономика отчете спад за първи път от три години

Руската икономика отчете спад за първи път от три години

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
Иранската война ускори китайската EV експанзия

Иранската война ускори китайската EV експанзия

carmarket.bg
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Ексклузивно

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Преди 3 дни
Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР
Ексклузивно

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Преди 3 дни
<p>Празник е! Вижте кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Преди 3 дни
<p>Коя е малката Швейцария?</p>
Ексклузивно

Коя е малката Швейцария?

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Европа одобри нов подход за справяне с имиграцията

Европа одобри нов подход за справяне с имиграцията

Свят Преди 40 минути

"Амнести Интернешънъл" критикува остро решението

Зеленски: Русия обмисля план за нападение срещу НАТО от Беларус

Зеленски: Русия обмисля план за нападение срещу НАТО от Беларус

Свят Преди 58 минути

Зеленски: Продължаваме да регистрираме опити на Русия да въвлече Беларус

Намаляват заплатите на депутатите и министрите

Намаляват заплатите на депутатите и министрите

България Преди 2 часа

Причината е по-ниското средно възнаграждение в държавния сектор

Убиецът на Алексей Петров уговорен в даркнет – основна хипотеза

Убиецът на Алексей Петров уговорен в даркнет – основна хипотеза

България Преди 3 часа

Илин Савов: Колегите от ГДБОП наистина са професионалисти, но те са недостатъчни на България

Румен Радев разпредели ресорите на вицепремиерите

Румен Радев разпредели ресорите на вицепремиерите

България Преди 4 часа

Радев ще наблюдава дейността на министрите на външните работи, на отбраната, на вътрешните работи, на правосъдието

<p>Жандармерията подкрепи Дара с уникално видео</p>

Жандармерията подкрепи Дара за "Евровизия" с уникално видео

Любопитно Преди 5 часа

Служители на жандармерията в пълно снаряжение, изпълняват танцовите движения

Снимката е архивна

Кислородно отравяне и паника: Първа версия за смъртта на петимата туристи на Малдивите

Свят Преди 6 часа

Фатална грешка или дефектно оборудване? Петима италианци загинаха при рисковано спускане край Малдивите. Експерти обясняват, че хипероксията и помътняването на водата при уплаха са превърнали популярния атол в смъртоносен капан за туристите

Обвиниха мъжа, атакувал депутата Ивайло Мирчев

Обвиниха мъжа, атакувал депутата Ивайло Мирчев

България Преди 6 часа

Той е задържан за хулигански действия и нанасяне на лека телесна повреда

Георги Тодоров е назначен за зам.-министър на туризма

Георги Тодоров е назначен за зам.-министър на туризма

България Преди 6 часа

Лични карти и нотариални актове за имоти за 5 млн. евро, открити в София

Лични карти и нотариални актове за имоти за 5 млн. евро, открити в София

България Преди 6 часа

Задържани са четирима души

Kaizen Gaming обедини 237 доброволци за участие в екологични и обществени инициативи

Kaizen Gaming обедини 237 доброволци за участие в екологични и обществени инициативи

Любопитно Преди 6 часа

Общо 962 часа отделиха за доброволен труд участниците в програмата „The Collective”, която си партнира с 11 неправителствени организации в Европа и Латинска Америка, за да подкрепи инициативи за биоразнообразие, устойчивост и хуманно отношение към животните

Молдова и Румъния: Могат ли да се обединят

Молдова и Румъния: Могат ли да се обединят

Свят Преди 6 часа

Молдовската президентка Мая Санду все по-често пледира за обединение с Румъния

Големият финал: Кой ще превземе The Floor тази неделя?

Големият финал: Кой ще превземе The Floor тази неделя?

Любопитно Преди 7 часа

Не пропускайте да разберете от 20:00 ч. по NOVA

Агресивен шофьор към Иво Мирчев: Бегай, ще те сгазя бе!

Агресивен шофьор към Иво Мирчев: Бегай, ще те сгазя бе!

България Преди 7 часа

На видео се вижда спорът между двамата

Шокиращата трансформация на Redfoo: От върха на Billboard до корта в Египет

Шокиращата трансформация на Redfoo: От върха на Billboard до корта в Египет

Любопитно Преди 7 часа

Как ексцентричният изпълнител на „Party Rock Anthem“ замени музикалната сцена с корта

Дейвид Бекъм изпревари крал Чарлз III по богатство

Дейвид Бекъм изпревари крал Чарлз III по богатство

Любопитно Преди 7 часа

Новият списък на богатите на Sunday Times за 2026 г. разкрива зашеметяващ скок в активите на семейство Бекъм. Благодарение на успеха на Интер Маями и модната империя на Виктория, двойката вече притежава над 1,185 млрд. паунда, оставяйки краля зад себе си

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-добрите породи кучета-пазачи за защита на дома ви

dogsandcats.bg

9 признака, че кучето ви е разгонено

dogsandcats.bg
1

Жеги, суша, слана и мраз: каква е прогнозата за земеделците у нас

sinoptik.bg
1

Какво да очакваме от феномена "Ел Ниньо"

sinoptik.bg

Родителите на Филип Буков забранили актьорството, Леонид Йовчев му помогнал след 3 провалени изпити

Edna.bg

Глория от The Floor: Дължа голямо извинение на Веселин Маринов

Edna.bg

НА ЖИВО: Астън Вила - Ливърпул 2:1, Уоткинс бележи

Gong.bg

Кралят се завърна! Брутален Йонас Вингегор покори „Блокхаус“ и разпиля фаворитите в Джирото

Gong.bg

Стрелба до метростанция в София заради спор за паркомясто

Nova.bg

В ритъма на "Бангаранга": Успехът на DARA на "Евровизия" предизвика фурор

Nova.bg