Казанлък избра "Царица Роза"

Д еница Малчева е 58-ата Царица Роза на Казанлък. За първа подгласничка журито избра Йоана Мицева, а втора подгласничка в дългогодишния конкурс стана Анжела Иванова. Трите абитуриентки бяха избрани по време на пищен спектакъл на сцената на Дома на културата „Арсенал“, който премина под надслов „Красотата – аромат на душата“, и в който за царската корона се състезаваха рекорден брой от 35 претендентки.

На събитието присъстваха кметът на общината Галина Стоянова, заместник-кметове, представители на местната администрация и Общинския съвет, на местния бизнес и институции, както и кметове на населени места.

Претендентките дефилираха пред публиката в три кръга – „Елегантност и чар“, „Вярата на българката“ и „Блясъкът“, а в спектакъла участие взеха танцова трупа „Шахира“ и балетен център „Грация“. Бурни аплодисменти в края на спектакъла предизвика появата на 35-те абитуриентки на фона на песента Bangaranga, с която певицата Дара (DARA) класира България на финала на конкурса „Евровизия“.

Кандидатките бяха оценявани от седемчленно жури с председател проф. Любомир Стойков – изкуствовед, културолог, публицист, медиен експерт и председател на Академията за мода, организираща годишните национални награди „Златната игла“.

Поздрав към гостите на конкурсния спектакъл отправи Галина Стоянова, която обяви началото на 122-ия Празник на розата в Казанлък и напомни, че това са празници, познати и очаквани от хора по целия свят.

„Тук, в Казанлък, в нашата долина, има не само красота – има дух, има хора, които живеят, работят и обичат това, което правят, но най-вече обичат Казанлък“, каза Стоянова. Тя благодари на журито, както и на претендентките за смелостта и желанието, с които са участвали. Кметът изказа благодарност и на дарителите на конкурса, както и на екипа му, и поздрави специално заместник-кмета Сребра Касева, чието име стои зад цялата организация.

„Не трябва да забравяме, че ние сме тук и ще бъдем на празника, защото ги има онези, които са създали нашия поминък и розата в тази долина“, каза още Галина Стоянова и поздрави розопроизводителите в долината.

Кулминацията на 123-ия Празник на розата в Казанлък ще бъде на 5, 6 и 7 юни. В програмата и този път са включени поредица от разнообразни културни събития, които ще запознаят гости от целия свят с дългогодишната традиция на маслодайната роза в Казанлък. Сред акцентите са пищната церемония по коронация на новоизбраната Царица Роза на 5 юни, концерт на певицата Ищар и групата The Gypsies на 6 юни и пъстрото карнавално шествие в последния ден на празника, което ще премине по централния площад на града.

Тази година казанлъшката публика ще има възможност да се запознае с победителките и участничките в конкурса Царица Роза със специално събитие на централния площад „Севтополис“, което ще се проведе в неделя, 17 май, и ще премине под надслов „Блясък в движение“.

По традиция през следващата година трите избранички в днешния конкурс ще бъдат посланици на Казанлък и България на представителни събития, туристически изложения и борси по целия свят.