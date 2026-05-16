Свят

Бумът на изкуствения интелект може да остави десетки хиляди домакинства без ток в САЩ

Компаниите инвестират стотици милиарди долари в технологии за изкуствен интелект, което предизвиква експлозивно търсене на центрове за данни с огромна консумация на електроенергия и вода

16 май 2026, 18:04
Бумът на изкуствения интелект може да остави десетки хиляди домакинства без ток в САЩ
Източник: iStock/Getty Images

А мериканският бум в изграждането на центрове за данни за изкуствен интелект започва все по-осезаемо да засяга енергийните доставки за домакинствата, а протестите срещу новите съоръжения в различни щати се засилват, пише списание „Форчън“.

В американския щат Калифорния близо 50 000 души ще трябва да търсят нов доставчик на електроенергия, след като компанията „Ен Ви Енерджи“ (NV Energy) обяви, че от май 2027 г. ще прекрати доставките към местния оператор „Либърти Ютилитис“ (Liberty Utilities). 

Причината е рязко нарастващото потребление на електроенергия от центровете за данни, свързано с развитието на изкуствения интелект.

Засегнат е районът около езерото Тахо на границата между Калифорния и Невада – популярна туристическа дестинация, където местният енергиен оператор разчита основно на доставки от „Ен Ви Енерджи“.

Според публикацията Северна Невада се е превърнала в една от най-бързо развиващите се локации за центрове за данни в САЩ. Компании като „Гугъл“ (Google), „Епъл“ (Apple) и „Майкрософт“ (Microsoft) вече са изградили или планират нови съоръжения в региона.

По данни на „Ен Ви Енерджи“ дванадесет проекта за центрове за данни могат да генерират допълнително електропотребление от близо 6 гигавата до 2033 година.

През миналата година ръководител на отдела за бизнес развитие на компанията заяви, че новите индустриални потребности няма да засегнат съществуващите клиенти. Въпреки това около 49 000 потребители в района на езерото Тахо вече са изправени пред несигурност относно бъдещите си доставки на електроенергия.

„Либърти Ютилитис“ произвежда около 25 процента от електроенергията си чрез собствени соларни мощности в Невада, докато останалите 75 процента идват от „Ен Ви Енерджи“.

Към момента не е ясно кой ще поеме снабдяването на региона след май 2027 г. и какви ще бъдат бъдещите цени на електроенергията.

„Сякаш няма да съществуваме“, коментира местна жителка пред „Форчън“.

Случаят се разглежда като показателен за нарастващото напрежение около енергийното потребление на центровете за изкуствен интелект в САЩ.

Компаниите инвестират стотици милиарди долари в технологии за изкуствен интелект, което предизвиква експлозивно търсене на центрове за данни с огромна консумация на електроенергия и вода.

Според критици това вече води до повишаване на цените на електроенергията за домакинствата, недостиг на енергийни мощности и засилен натиск върху инфраструктурата.

Освен това центровете за данни заемат значителни терени, които иначе биха могли да се използват за жилищно строителство или обществени пространства.

В момента в 11 американски щата се обсъждат различни ограничения или мораториуми върху нови центрове за данни за изкуствен интелект.

В щата Мейн първият опит за въвеждане на забрана за ново строителство беше блокиран в края на април след вето на губернатора.

Съпротивата на местните общности също нараства. Наскоро жители на щата Юта протестираха срещу проект за център за изкуствен интелект, който според „Гардиън“ ще бъде два пъти по-голям от Манхатън и ще изисква повече електроенергия от цялото потребление на щата.

Жителите изразяват и тревоги заради огромното потребление на вода в региони, засегнати от суша.

Според проучване на университета „Куинипиак“ (Quinnipiac University) 65 процента от американците се противопоставят на изграждането на центрове за изкуствен интелект в непосредствена близост до домовете им.

Източник: БТА/Бойчо Попов    
Центрове за данни ИИ Енергийна криза Протести Калифорния Невада Езеро Тахо Прекратяване на доставки на електроенергия Потребление на вода Мораториуми Технологични гиганти
Последвайте ни

По темата

Важно за София: Голям ремонт блокира движението по ключов булевард за половин година

Важно за София: Голям ремонт блокира движението по ключов булевард за половин година

Кой герой от „Междузвездни войни“ сте според зодията

Кой герой от „Междузвездни войни“ сте според зодията

Откриха тяло на мъж край хижа „Рудничар” във Витоша

Откриха тяло на мъж край хижа „Рудничар” във Витоша

Спасителен водолаз загина при издирването на телата на загиналите туристи на Малдивите

Спасителен водолаз загина при издирването на телата на загиналите туристи на Малдивите

Наем срещу препродажба – кой инвестиционен подход е по-добър

Наем срещу препродажба – кой инвестиционен подход е по-добър

pariteni.bg
За пръв път в историята: VW пусна електрически GTI

За пръв път в историята: VW пусна електрически GTI

carmarket.bg
Стрелба в София заради паркомясто
Ексклузивно

Стрелба в София заради паркомясто

Преди 21 часа
Украйна удари Русия, Зеленски: Имаме право
Ексклузивно

Украйна удари Русия, Зеленски: Имаме право

Преди 20 часа
Огромен пожар гори край АЕЦ „Чернобил“ след руски удар
Ексклузивно

Огромен пожар гори край АЕЦ „Чернобил“ след руски удар

Преди 20 часа
Мирчев избухна: Прокуратурата прекалява
Ексклузивно

Мирчев избухна: Прокуратурата прекалява

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Франция помага на Украйна в борбата срещу руските балистични ракети

Свят Преди 18 минути

Двамата държавници обсъдиха процеса по присъединяването на Украйна към Европейския съюз и отварянето на всички преговорни глави в близко бъдеще

Киселова: Законопроектът за съдебната власт е по-умерен от заявките за радикални мерки

Киселова: Законопроектът за съдебната власт е по-умерен от заявките за радикални мерки

България Преди 38 минути

Според нея относно обществената квота във ВСС фундаменталният въпрос е дали да бъдат номинирани магистрати или юристи извън системата

Освободиха под гаранция доставчика на храна, задържан след спор с Ивайло Мирчев

Освободиха под гаранция доставчика на храна, задържан след спор с Ивайло Мирчев

България Преди 2 часа

Прокуратурата е преценила, че няма основание за искане на постоянен арест

Европейски страни водят преговори с Иран за преминаването на Ормузкия проток

Европейски страни водят преговори с Иран за преминаването на Ормузкия проток

Свят Преди 2 часа

САЩ също наложиха своя собствена блокада над иранските пристанища въпреки несигурното споразумение за прекратяване на огъня, което влезе в сила на 8 април

Илияна Йотова заминава за Азербайджан за Срещата на върха на Световния градски форум

Илияна Йотова заминава за Азербайджан за Срещата на върха на Световния градски форум

България Преди 4 часа

В неделя тя ще проведе двустранна среща с президента Илхам Алиев

<p>Турция предлага изграждането на тръбопровод за гориво към Румъния през България</p>

Турция предлага изграждането на военен тръбопровод за гориво към Румъния през България

Свят Преди 4 часа

Тръбопроводът трябва да осигури енергийните нужди на Източния фланг на НАТО

В ДР Конго са потвърдени 13 случая на рядък щам на ебола

В ДР Конго са потвърдени 13 случая на рядък щам на ебола

Свят Преди 4 часа

По данни на Световната здравна организация към момента няма одобрена ваксина срещу този щам

Израелски удари в Ливан въпреки удължаването на прекратяването на огъня

Израелски удари в Ливан въпреки удължаването на прекратяването на огъня

Свят Преди 5 часа

Израел и Ливан водят преговори във Вашингтон – първите от десетилетия насам между двете страни, които не поддържат дипломатически отношения

"Мислехме, че е газова експлозия": Мистериозен дрон удари сграда в Турция

"Мислехме, че е газова експлозия": Мистериозен дрон удари сграда в Турция

Свят Преди 5 часа

На мястото са изпратени полицейски, противопожарни и аварийни екипи

Продължава издирването на телата на туристите, загинали на Малдивите

Продължава издирването на телата на туристите, загинали на Малдивите

Свят Преди 5 часа

Жертвите са извършвали дълбоководно гмуркане в пещера на атола Вааву

България или Гърция: Къде пазаруването излиза по-евтино

България или Гърция: Къде пазаруването излиза по-евтино

България Преди 6 часа

Сравнение на цените в Петрич и Северна Гърция показва минимална разлика в сметката

София с ново финансиране за детски градини - къде ще се строи

София с ново финансиране за детски градини - къде ще се строи

България Преди 6 часа

Общината подготвя нови обекти в „Младост“, „Витоша“, „Красно село“ и „Студентски“

Русия съди легендарна лекоатлетка, противничка на Путин, за 80 евро

Русия съди легендарна лекоатлетка, противничка на Путин, за 80 евро

Свят Преди 6 часа

Основание за тези действия са документи от съда в Волгоград

<p>ФБР предлага 200 000 долара награда за бивша служителка на ВВС на САЩ</p>

ФБР предлага 200 000 долара награда за бивша служителка на ВВС на САЩ, дезертирала в Иран

Свят Преди 7 часа

Моника Уит е обвинена в шпионаж и предаване на класифицирана информация на иранското правителство.

Мъж е с изгаряния и травми по лицето след инцидент с котел в Костенковци

Мъж е с изгаряния и травми по лицето след инцидент с котел в Костенковци

Свят Преди 7 часа

Пострадалият е откаран в МБАЛ – Габрово, а впоследствие транспортиран в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" София

S&P Global Ratings повиши перспективата пред рейтинга на България

S&P Global Ratings повиши перспективата пред рейтинга на България

Свят Преди 8 часа

Всичко от днес

От мрежата

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg

10 от най-мързеливите породи кучета

dogsandcats.bg
1

Жеги, суша, слана и мраз: каква е прогнозата за земеделците у нас

sinoptik.bg
1

Какво да очакваме от феномена "Ел Ниньо"

sinoptik.bg

България и Евровизия – пътят от дебюта до големите триумфи

Edna.bg

Рекордна награда на финала на „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Edna.bg

Костадинов: По време на сезона имаше липса на уважение към Левски

Gong.bg

Кристиан Димитров: Още не сме говорили за почивка

Gong.bg

От сърцето на кубинската революция до критик на режима: Говори непокорната дъщеря на Фидел Кастро

Nova.bg

Откриха тяло на мъж край хижа „Рудничар” във Витоша

Nova.bg