Бумът на изкуствения интелект може да остави десетки хиляди домакинства без ток в САЩ

А мериканският бум в изграждането на центрове за данни за изкуствен интелект започва все по-осезаемо да засяга енергийните доставки за домакинствата, а протестите срещу новите съоръжения в различни щати се засилват, пише списание „Форчън“.

В американския щат Калифорния близо 50 000 души ще трябва да търсят нов доставчик на електроенергия, след като компанията „Ен Ви Енерджи“ (NV Energy) обяви, че от май 2027 г. ще прекрати доставките към местния оператор „Либърти Ютилитис“ (Liberty Utilities).

Причината е рязко нарастващото потребление на електроенергия от центровете за данни, свързано с развитието на изкуствения интелект.

Засегнат е районът около езерото Тахо на границата между Калифорния и Невада – популярна туристическа дестинация, където местният енергиен оператор разчита основно на доставки от „Ен Ви Енерджи“.

Според публикацията Северна Невада се е превърнала в една от най-бързо развиващите се локации за центрове за данни в САЩ. Компании като „Гугъл“ (Google), „Епъл“ (Apple) и „Майкрософт“ (Microsoft) вече са изградили или планират нови съоръжения в региона.

По данни на „Ен Ви Енерджи“ дванадесет проекта за центрове за данни могат да генерират допълнително електропотребление от близо 6 гигавата до 2033 година.

През миналата година ръководител на отдела за бизнес развитие на компанията заяви, че новите индустриални потребности няма да засегнат съществуващите клиенти. Въпреки това около 49 000 потребители в района на езерото Тахо вече са изправени пред несигурност относно бъдещите си доставки на електроенергия.

„Либърти Ютилитис“ произвежда около 25 процента от електроенергията си чрез собствени соларни мощности в Невада, докато останалите 75 процента идват от „Ен Ви Енерджи“.

Към момента не е ясно кой ще поеме снабдяването на региона след май 2027 г. и какви ще бъдат бъдещите цени на електроенергията.

„Сякаш няма да съществуваме“, коментира местна жителка пред „Форчън“.

Случаят се разглежда като показателен за нарастващото напрежение около енергийното потребление на центровете за изкуствен интелект в САЩ.

Компаниите инвестират стотици милиарди долари в технологии за изкуствен интелект, което предизвиква експлозивно търсене на центрове за данни с огромна консумация на електроенергия и вода.

Според критици това вече води до повишаване на цените на електроенергията за домакинствата, недостиг на енергийни мощности и засилен натиск върху инфраструктурата.

Освен това центровете за данни заемат значителни терени, които иначе биха могли да се използват за жилищно строителство или обществени пространства.

В момента в 11 американски щата се обсъждат различни ограничения или мораториуми върху нови центрове за данни за изкуствен интелект.

В щата Мейн първият опит за въвеждане на забрана за ново строителство беше блокиран в края на април след вето на губернатора.

Съпротивата на местните общности също нараства. Наскоро жители на щата Юта протестираха срещу проект за център за изкуствен интелект, който според „Гардиън“ ще бъде два пъти по-голям от Манхатън и ще изисква повече електроенергия от цялото потребление на щата.

Жителите изразяват и тревоги заради огромното потребление на вода в региони, засегнати от суша.

Според проучване на университета „Куинипиак“ (Quinnipiac University) 65 процента от американците се противопоставят на изграждането на центрове за изкуствен интелект в непосредствена близост до домовете им.