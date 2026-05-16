Спасителен водолаз загина при издирването на телата на загиналите туристи на Малдивите

Ч ерната серия на Малдивите продължава. Военен спасител загуби живота си по време на мащабна операция за изваждането на телата на четирима италиански граждани, загинали при инцидент по време на дълбоководно гмуркане, съобщава BBC.

Продължава издирването на телата на туристите, загинали на Малдивите

Щабс-сержант Мохамед Махди е бил транспортиран по спешност в болница в критично състояние, след като е участвал в рисковано гмуркане като част от издирвателната операция. Въпреки усилията на лекарите, той по-късно е починал от нараняванията си, съобщи правителствен говорител пред BBC в събота.

Кислородно отравяне и паника: Първа версия за смъртта на петимата туристи на Малдивите

При тежкия инцидент общо петима италиански туристи загубиха живота си. Фаталната злополука е станала при опит на групата да изследва подводни пещери на опасната дълбочина от около 50 метра.