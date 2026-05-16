Путин разговаря с президента на ОАЕ за Близкия изток, Иран и Украйна

П резидентът на Русия Владимир Путин обсъди по време на телефонен разговор с лидера на Обединените арабски емирства (ОАЕ) Мохамед бин Зайед Ал Нахаян въпроси, свързани с кризисната ситуация в Близкия изток и с Иран, предадоха световните агенции.

„Състоя се телефонен разговор между Владимир Путин и президента на ОАЕ Мохамед бин Зайед Ал Нахаян. Бяха обсъдени въпроси, свързани с кризисната ситуация в Близкия изток и около Иран“, се казва в изявление на Кремъл.

И двете страни отбелязаха значимостта на „продължаването на политико-дипломатическия процес“ за изработване на компромисни мирни споразумения „при надлежно отчитане на интересите на всички държави в региона“, се добавя в изявлението.

Путин също така е благодарил на ОАЕ за подкрепата по хуманитарни въпроси, свързани с конфликта в Украйна.