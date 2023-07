"Това беше ужасно!": Мат Деймън с подробности за целувката със Скарлет Йохансон

М ат Деймън си спомня за един не толкова приятен момент, когато е трябвало да целуне Скарлет Йохансон, след като тя е изяла миризлив сандвич по време на снимките на филма "Купихме зоопарк" през 2011 г.

"Трябваше да целуна Скарлет Йохансон - можете ли да си представите колко ужасно беше това за мен? Беше ад!" - спомня си той по време на неотдавнашно интервю за LADbible.

Matt Damon remembers making fun of Scarlett Johansson over her bad breath while they filmed a kissing scene for their 2011 movie 'We Bought A Zoo' https://t.co/VCikMYVSKH pic.twitter.com/ZRuBM2eCgk