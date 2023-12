"Това беше някаква извънземна версия на мен": Чарли Шийн призна, че не пие от 6 години

Ч арли Шийн отказал пиенето преди почти шест години, за да се съсредоточи върху отглеждането на децата си.

„Следващия месец ще навърша шест години трезвеност“, каза актьорът от „Двама мъже и половина“. „Сега имам много последователен начин на живот. Всичко свързано със самотен баща, който отглежда 14-годишни близнаци.”

Дългогодишната битка на актьора със зависимостта беше добре документирана. Всъщност той призна, че е „обичал да пие от сутринта“ и често е добавял „скоч в кафето“.

В днешно време той се събужда около 4:30 или 5 сутринта, за да научи рано новините, да тренира, да отговаря на имейли и да помогне на децата си да бъдат подготвени за деня.

„След това будя децата и им помагам със сутрешната им рутина – ако можете да я наречете рутина“, пошегува се 58-годишният мъж.

Шийн, който споделя близнаците с бившата си съпруга Брук Мюлер, също е баща на дъщерите Сами и Лола от бившата си съпруга Дениз Ричардс, както и дъщеря Касандра от приятелката си от гимназията Пола Профит.

Шийн каза, че е решил да изтрезнее, след като се е отрекъл от обещанието, което е дал на дъщеря си, докато е бил пиян.

„Една сутрин бях забравил, че дъщеря ми има уговорена среща, до която бях обещал да я закарам, а вече бях изпил няколко чашки този ден“, спомня си той.

Charlie Sheen reveals he is nearly 6 years sober: I have a very ‘consistent lifestyle’ now https://t.co/4O3IvlnBR0

„Така че трябваше да се обадя на моя приятел Тони, за да ни закара. Докарахме я там навреме, но това ми разби сърцето, защото тя беше на задната седалка и можех просто да кажа, че си мислеше: „Защо татко не шофира?“ Така че се прибрах вкъщи и седях с това до края на деня. И на следващата сутрин просто спрях."

Шийн - който казва, че се е отказал от наркотиците много преди да се откаже от бутилката - отбеляза, че това не е лесен процес.

„Мисля, че първият месец бях като, ще му дам един месец, просто да видя дали ще се почувствам по-добре и дали общуването ми с тези, които са най-близки до мен, ще се подобри“, разсъждава той. „И го направиха. И аз си казвам, добре, ще пробвам още един месец. И тогава получих сцепление. Имах инерция.”

Той добави: „Имаше незабавно доказателство, че това е страната, на която трябва да бъда. Вече не можех да го отричам.”

Сега, когато се чувства комфортно в своята трезвеност, актьорът е готов да се завърне в Холивуд, след като видял как „репутацията“ му се разпада след скандалния му крах през 2011 г.

Charlie Sheen has more than two and a half reasons to be proud these days. He opens up about the moment that inspired him to get sober: https://t.co/FHcrWzujxp

(📷: Getty) pic.twitter.com/JVT3noPctQ