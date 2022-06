18-годишната дъщеря на Чарли Шийн започва да се снима гола

Ч арли Шийн е бил в центъра на доста скандали през годините.

Дългогодишният актьор е оставил зад гърба си история на употреба на наркотици, женкарство и много други подвизи, които са го поставяли в множество дискусии сред фенове и критици. През 2015 г. той също така обяви пред света, че се е заразил с вируса на ХИВ.

Сега изглежда, че 18-годишната му дъщеря също не възнамерява да му отстъпва по подвизи. Тя се е присъединила към уебсайта за възрастни OnlyFans. За тези, които не са запознати с платформата, тя по същество е място, където повечето хора публикуват свои голи или предимно голи снимки срещу преференциална цена. Сами Шийн публикува съобщението на страницата си в Instagram.

Между Сами Шийн и майка ѝ Денис Ричардс отдавна има драма. Във видеоклип в TikTok, който тя публикува миналата година, Сами твърди, че е живяла в семейство, в което е упражнявано насилие, докато е живеела с Ричардс. Под този пост Сами написа: "Преди една година: в капан в семейство, в което се злоупотребяваше. Мразех себе си, изкарвах дни без да ям или спя, бях безумно депресирана, мразех училището и т.н.". Въпреки че нещата между Сами и Денис изглеждат трудни, Денис коментира поста и възкликна, че подкрепя и обича дъщеря си.

Чарли Шийн отговори на присъединяването на дъщеря му към платформата. Според актьора: "Тя вече е на 18 години и живее с майка си. Това не се е случило под моя покрив". Той добавя: "Не одобрявам това, но тъй като не съм в състояние да го предотвратя, я призовах да запази стила си, творчеството си и да не жертва почтеността си. Пак повтарям, тя е на 18 години и вече е пълнолетно лице, така че може да прави каквото си иска. Въпреки това вероятно за един родител е трудно да види как детето му прави нещо толкова скандално на млада възраст“.

Все пак изглежда, че Сами Шийн и Денис напоследък са в по-добри отношения.

Денис също коментира присъединяването на Сами към платформата: "Сами е на 18 години и това решение не се основава на това в чий дом живее. Единственото, което мога да направя като родител, е да я напътствам и да се доверявам на преценката ѝ, но тя сама прави своите избори".

