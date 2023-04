Чарли Шийн и Чък Лори се събират отново в комедията „Как да бъдеш букмейкър“

Ш ийн ще има малко роля в комедията на Лори „Как да бъдеш букмейкър“, с участието на комика Себастиан Манискалко. Събирането на Шийн и Лори ще се състои 12 години след напускането на Шийн от „Двама мъже и половина“ на CBS през 2011 г.

През 2011 г. нестабилното поведение на Шийн и словесните нападки на Лори, който създаде изключително успешния „Двама мъже и половина“, доведоха до уволнението му от ситкома.

File this under “extremely unlikely reunions”: Charlie Sheen and Chuck Lorre are set to work together again: https://t.co/QKQKOX6pRo pic.twitter.com/bCZ8kZYW9D