Чарли Шийн плаща "0" издръжка и има 100% попечителство над дъщерите си Сами и Лола

Х оливудският актьор Чарли Шийн няма да плаща повече детска издръжка на бившата си съпруга Денис Ричардс, след като дъщеря му Сами (на 17 г.) се премести да живее с него.

56-годишният актьор бе на изслушване в Лос Анджелис в понеделник, на което съдията коригира издръжката, която Шийн плаща на Ричардс на "нула". Актьорът определи решението като "изключително справедливо".

Чарли Шийн има 100% попечителство над Сами (на 17 г.) и Лола (на 16 г.) от месец април, след като актьорът е започнал да се грижи целодневно за двете си дъщери.

Charlie Sheen does not have to pay ex Denise Richards child support after daughter Sami, 17, moves in with him... following abuse allegations https://t.co/gEMk5KQOzR pic.twitter.com/eCCfCZWO47