"Той не беше добър родител": Бащата на Илон Мъск разкритикува милиардера

Б ащата на Илон Мъск, Ерол Мъск, не се въздържа от критики към родителските умения на сина си.

В сряда 79-годишният Ерол се появи в подкаста „Wide Awake“, само два дни преди писателката Ашли Сейнт Клер да обяви, че миналата година е родила 13-то дете на Илон.

„Той не беше добър родител“, заяви Ерол в клип, споделен в TikTok. „Първото му дете беше твърде много с бавачки и почина в грижите на една от тях.“

Първородният син на Илон и бившата му съпруга Джъстин Уилсън, Невада, почина през 2002 г. на едва 10-седмична възраст поради синдром на внезапна детска смърт (SIDS).

„Илон ще ме застреля за тези думи, но това е, което мисля. Това не е добре. Те бяха твърде богати, твърде много бавачки“, добави Ерол.

Той твърди, че и другите деца на Илон и Уилсън – близнаците Грифин и Вивиан (20 г.), както и тризнаците Кай, Саксон и Дамян (19 г.) – също са били отглеждани от бавачки.

„Когато се разведоха през 2008 г., бавачките бяха шест от едната и шест от другата страна“, продължи той. „Беше наистина странна ситуация.“

Когато водещият Джошуа Рубин попита дали 53-годишният Илон прекарва достатъчно време с децата си, Ерол категорично заяви, че не.

Все още няма официален отговор от представителите на Илон Мъск по този въпрос.

В социалните мрежи много потребители на TikTok изразиха възмущение от „смущаващото лицемерие“ в думите на Ерол, като припомниха, че самият той има дете от бившата си доведена дъщеря Яна Безуиденхаут.

„Лошите бащи могат да забележат лошите татковци“, написа един потребител.

Освен децата си от Уилсън, Илон има още три деца – сина X AE A-XII (4 г.), дъщеря Екса (3 г.) и сина Техно (2 г.) – от бившата си партньорка Граймс. Освен това, той има и още три деца – близнаците Страйдър и Езур (2 г.) и едно дете на 1 година – със своята колежка от Neuralink, Шивон Зилис.

Главният изпълнителен директор на Tesla все още не е коментирал публично твърдението на Ашли Сейнт Клер, което беше изтрито от X, че той има и 5-месечно дете, което „все още не е публично признал“.

Elon Musk’s dad, Errol, blasts billionaire’s parenting with scathing comment as rumors of 13th child swirl https://t.co/kqgezeQr8O pic.twitter.com/iloPqpQsXI