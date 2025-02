Колко деца има Илон Мъск: Тайният свят на милиардера, за когото всички говорят

И лон Мъск, милиардерът и главен изпълнителен директор на Tesla и SpaceX, беше придружен от един от синовете си по време на появата си в Белия дом във вторник, което предизвика нов интерес към личния му живот и неговите 12 деца.

Ръководителят на Департамента за правителствена ефективност (DOGE) в администрацията на президента Доналд Тръмп има деца от три различни жени, а ангажиментът му към пронатализма (пронатализъм е термин, който описва политика, убеждения или социални нагласи, насърчаващи раждаемостта и увеличаването на населението - бел.ред.) се е превърнал в част от публичната му личност.

Какво знаем за 12-те деца на Илон Мъск

Мъск неведнъж е изразявал убеждението си, че раждането на повече деца е от решаващо значение за бъдещето на човечеството, и е заявявал, че дава своя принос в борбата с това, което вижда като глобална криза на недостиг на население.

„Раждането на деца трябва да се стимулира, а не да бъде финансова санкция, както е в повечето страни!“ – пише Мъск в своята платформа за социални медии X (бивш Twitter) през 2023 г. – „Трябва да създадем следващото поколение хора или да изпаднем в спирала на забравата.“

Деца с бившата си съпруга Джъстин Уилсън

Първата съпруга на Мъск, Джъстин Уилсън, е авторка на фентъзи и фантастика, от която той има шест деца. Първото им дете, Невада Александър Мъск, се ражда през 2002 г., но трагично умира вследствие на синдрома на внезапната детска смърт.

По-късно на двойката се раждат близнаци – Грифин и Вивиан, през 2004 г., последвани от тризнаци – Кай, Саксън и Дамян, през 2006 г.

Вивиан, която е транссексуална, публично се дистанцира от Мъск през 2022 г., като законно промени фамилията си на Уилсън и заяви, че вече не иска да бъде свързвана с баща си.

„Обичам и завинаги безкрайно се гордея с Вивиан“, написа преди това канадската певица Граймс, която е майка на три от другите деца на Мъск, в X.

Грифин, от друга страна, до голяма степен остава извън светлината на прожекторите, но е забелязвана да придружава Мъск на някои публични събития.

Уилсън и Мъск се развеждат през 2008 г.

Деца с певицата Граймс

Мъск и Граймс (с рождено име Клеър Баучер) имат три деца заедно. Първото им дете, X Æ A-Xii, е родено през май 2020 г. През декември 2021 г. те посрещат дъщеря, Exa Dark Sideræl Musk, известна като „Y“, чрез сурогатна майка. Третото им дете, Техно Механикус, по прякор „Тау“, се ражда през 2022 г.

Връзката между Мъск и Граймс е била на приливи и отливи, с публични спорове за попечителство. През 2023 г. Граймс подава съдебен иск за получаване на родителските права, според NBC News.

Деца с изпълнителния директор Шивон Зилис

