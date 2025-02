76-годишната майка на Илон Мъск дефилира на Седмицата на модата

М айката на 53-годишния основател на Tesla и Space X Илон Мъск, канадско-южноафриканският модел Мeй Мъск, дефилира на Седмицата на модата в Ню Йорк, пише Page Six.

Отбелязва се, че 76-годишният модел закри шоуто на китайската марка Juzui. Тя се появи в блестяща сребърна рокля и пухкаво бяло кожено палто, което подхождаше на характерната ѝ сребриста прическа.

