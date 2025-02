Писателка твърди, че е родила 13-ото дете на Илон Мъск

П исателката Ашли Сейнт Клер твърди, че преди пет месеца е родила тайно тринадесетото дете на Илон Мъск.

В публикация в X, направена в петък, тя заявява, че има дете от основателя на Tesla.

„Преди пет месеца приветствах ново бебе на света. Илон Мъск е бащата. Досега не съм разкривала това, за да защитя поверителността и безопасността на детето ни, но през последните дни стана ясно, че таблоидните медии възнамеряват да го направят, независимо от последствията“, написа тя.

Сейнт Клер, която открито подкрепя консервативни идеологии, добави: „Възнамерявам да осигуря на детето ни нормална и безопасна среда. Затова моля медиите да зачитат личното му пространство и да се въздържат от инвазивно отразяване.“

31-годишната писателка завърши публикацията си с латинската фраза „Alea Iacta Est“ („Зарът е хвърлен“). В последващ туит тя изрази благодарност за подкрепата, като написа: „Искрено оценявам милите думи. Иска ми се да не бях принудена да правя това изявление. Децата трябва да бъдат оставени извън полезрението на журналистите. Ще отделя време за семейството си и ще се оттегля за известно време.“

Author claims she secretly gave birth to Elon Musk’s 13th child five months ago https://t.co/e1ooDmT3v3 pic.twitter.com/sXtZ5WLE2b