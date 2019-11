Той е копие на своя известен баща (СНИМКИ)

Х ората трудно могат да сбъркат 2-годишния Девро - най-малкия син на легендарния фронтмен на "Ролинг стоунс".

С разрошените си коси, специфични походка и изражение, малчуганът е същинско копие на именития си татко, пише в. "Дейли мейл".

Изданието публикува няколко снимки от разходка в Ню Йорк на Девро и майка му, 32-годишната Мелани Хамрик, сравнени с фотографии на баща му.

Във видеото си припомнете повече за раждането на Девро.

Mini-Mick really has got moves like his father! Mick Jagger's son Deveraux, two, shows off his rock star poses during walk in New York with mother Melanie Hamrick

via https://t.co/XofnC6AFxk https://t.co/PTEgxLBpOc